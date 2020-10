Kanga proti Liberci nenastoupí. Kvůli přísnějším opatřením v Srbsku

Kanga musel kvůli koronaviru vynechat poslední tři duely, a přestože je už několik dní negativní, podle Stankoviče nebude moci nastoupit, a to zřejmě s ohledem na přísnější srbská omezení. Před týdnem přitom v Izraeli proti Slavii mohli za Beer Ševu nastoupit i pozitivně testování hráči, kteří už prošli karanténou.

„Od negativního výsledku musí podle pravidel uplynout sedm dní. Kanga nám bude chybět. Je to velmi zkušený hráč, tvoří hru a do zápasu se Slovanem by se hodil,“ řekl na tiskové konferenci Stankovič, který kvůli vyloučení ze zápasu s Hoffenheimem bude chybět na lavičce. Kanga se vrátil do Bělehradu v létě ze Sparty, které na začátku července zařídil proměněnou penaltou výhru 2:1 ve finále domácího poháru v Liberci.

Crvena zvezda vypadla ve 3. předkole Ligy mistrů a do skupiny Evropské ligy postoupila po výhře 2:1 v závěrečném 4. předkole na hřišti Araratu-Armenia. Vítěz Poháru mistrů evropských zemí z roku 1991 ovládl poslední tři ročníky srbské ligy a i v této sezoně vede tabulku. Bělehradští ale tři soutěžní zápasy po sobě nevyhráli a dvakrát za sebou neskórovali. O víkendu doma jen remizovali bez branek s Javorem Ivanjica i kvůli zahozené penaltě. Liberec českou ligu kvůli jejímu přerušení nehrál od 4. října.

Liberec už se s Crvenou zvezdou na evropské scéně potkal, v roce 2006 ji v Poháru UEFA vyřadil po výhrách 2:0 doma a 2:1 venku. Za Slovan tehdy chytal nynější trenér brankářů Marek Čech. Tentokrát na slavném bělehradském stadionu Rajka Mitiče, kde československá reprezentace v roce 1976 vyhrála mistrovství Evropy, bude hlediště kvůli opatřením proti koronaviru v Srbsku bez diváků.

Zápas v Bělehradě začne ve čtvrtek v 18:55.