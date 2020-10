Na Bělehrad! Kanga? U nás ozdoba, tam je jeden z mnoha, říká Hoftych

To právě on poslal Liberec do druhého předkola. Guélor Kanga proměněnou penaltou na 2:1 vyhrál Spartě finále MOL Cupu a zajistil ji přímou účast v základní skupině, Slovan si naopak musel cestu proklestit předkoly. Zadařilo se, parta kouče Pavla Hoftycha navíc v úvodním vystoupení nečekaně setla belgický Gent, teď míří na horkou srbskou půdu. „Co bude stačit? To se tak nedá říct, musíte mít den… Měříme se s týmy, které jsou finančně někde jinde. Jedeme pro zkušenost a porvat se o body. A prezentovat Slovan i celý český fotbal,“ komentoval kouč Slovanu.

Hned ze začátku v dnešní době základní otázka. Jak je na tom tým zdravotně?

„Většina hráčů je v pořádku, ale někteří jsou indisponováni. Soupeř má širokou síť skautingu, jde o zkušené mužstvo, takže se omlouvám, ale nebudeme zdravotní stav blíž specifikovat.“

A co Taras Kačaraba, který minule nehrál?

„Odlétá s námi do Bělehradu, je stoprocentně připraven a věříme, že nám na hřišti pomůže.“

Teď už ke zvezdě. Co vám videopříprava ukázala, o jak silného protivníka jde?

„Momentálně je to skvělé mužstvo. Potkal jsem se s ním dva roky zpátky jako manažer Trnavy a od té doby se zase posunulo. Je o úroveň lepší, než bývalo předtím. V jejich hře se jen těžce hledají slabiny. Opravdu velmi silný tým směrem dopředu se spoustou reprezentantů a řadou dynamických hráčů, z mého pohledu mimořádně silný protivník.“

V čem konkrétně?

„Hlavně šikovností hráčů směrem dopředu: neustále si zabíhají za obranu, dostávají sypané centry… Herní systém Gentu v ofenzivě byl také zajímavý, ale na rozdíl od zvezdy mu vznikala okénka v obraně. Tentokrát jsme v situaci, že jsou Srbové fantastičtí v soubojích jeden na jednoho a jde zároveň o disciplinované mužstvo. Nejsou líní.“

Mluvíte o zkušenosti s Trnavou, dva roky zpátky jste srbský celek výrazně pozlobili. Nakonec jste však ve třetím předkole Ligy mistrů padli v součtu 2:3...

„V kádru od té doby zůstali jen tři tehdejší hráči: stoper, brankář a záložník. Hráli tehdy velmi dobře, teď je tým ještě o úroveň výš. Měl jsem minule možnost absolvovat večeři s funkcionářem a psal jsem si s ním i tentokrát… Věděl jsem, že mají silnou podporu Gazpromu, prošli tenkrát až do Ligy mistrů, v srbské lize jsou dominantní. Vypiplali mužstvo, které je silnější, než dva roky zpět.“

Jak těžké bude v Bělehradě uspět v kontextu výhry nad Gentem?

„V prvním zápase jsme předvedli maximum, které jsme ze sebe dokázali vydat. Rád to srovnávám s motorem auta, kde máte také určitý objem… Týmovostí a obětavostí jsme se vydali ze sil, do toho skvěle zachytal Filip Nguyen. Minule byla výhoda, že jsme hráli doma, kde dokážeme být silní a nepříjemní. Co bude stačit na zvezdu se nedá říct… Musíte mít den. Měříme se s týmy, které jsou finančně úplně někde jinde. Jedeme si pro zkušenost, porvat se a ukázat. A také prezentovat Slovan a český fotbal.“

Co jednotlivci? A co Guélor Kanga, který se vyléčil z koronaviru?

„Z jejich týmu ani jednotlivé hráče vyzdvihovat nejde. Berte to tak, že Kanga, který u nás herně patřil k ozdobám ligy, je tam jeden z mnoha. Když vypadne jeden z krajních hráčů, zastoupí ho druhý. Jak už jsem říkal, zvezda je na rozdíl od Gentu kompaktní a vynikající v obraně. Jde o výborné mužstvo.“

Bude zápas o to pikantnější, že gabonský záložník může nastoupit?

„Víme, jaký je. Výborný fotbalista, který je zároveň velkým provokatérem. Že bychom se mu nějak speciálně věnovali, to určitě ne. Kanga je spíš taková perlička v celém týmu. Jedeme do Srbska s pokorou, alfou a omegou všeho bude týmový výkon. Porveme se a uvidíme, na co to bude stačit.“

Nevybavují se vám trochu přece jen vzpomínky na finále MOL Cupu, které právě Kanga rozhodl na 2:1?

„Z mého pohledu měl být v tom zápase několikrát vyloučen. Měl žlutou kartu, svlékl si triko po gólu a dělal různé oslavy… Je to pan fotbalista, ale provokatér. Jsme rádi, že když nám přímá cesta do základní skupiny nevyšla, vykopali jsme si ji. Chvíli před námi z letiště vyrážela Sparta do Milána, přejeme jí, aby se jí dařilo. Každý si jedeme svůj příběh. Je pro nás velká čest, že vůbec hrajeme Evropskou ligu.“

Pomůžou z hlediska sebevědomí tři body z úvodního zápasu?

„Je to důležité. Skupina se bude dál nějak vyvíjet, čekají nás dva zápasy venku. Asi dva nejtěžší zápasy ve skupině, pak naopak dva duely odehrajeme doma, kde jsme silní a věříme si tam. Proti zvezdě a Hoffenheimu to bude extrémně těžké. Uvidíme, co nám dovolí soupeř.“