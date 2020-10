Experti v Evropské lize českým týmům nevěří. Nejhůře dopadne Liberec, tuší

Český fotbal touží napravit v Evropské lize klesající bodový koefcient a do boje jdou ve čtvrtek hned tři jeho zástupci. Slavii, Spartu a Liberec ale čeká pořádná fuška a pokud se naplní prognózy expertů i tipérů, dobře to neskončí. „Většina fanoušků má na tiketech výhry soupeřů,“ prozrazuje Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance. „Podle všeho jdou do zápasů české týmy v roli outsiderů.“

Nejprve se ve čtvrtek představí Liberec na hřišti CZ Bělehrad a Sparta na půdě slavného AC Milán. Severočechům věří v Srbsku tři procenta fanoušků, které nejspíš přilákal atraktivní kurz na výhru 4,62:1. „Liberec postoupil do Evropské ligy s pořádnou klikou, povzbudit by ho mohla úvodní domácí výhra, jenže Bělehrad je doma silný a bude útočit. Dá se čekat, že budou padat góly,“ tvrdí Světlíková.

Tipéři jsou na straně soupeře Slovanu. Remízu mají na tiketech jen čtyři procenta z nich (3,68:1), hned 93 procent pak věří vítězství CZ (1,81:1). „Hodně se sází výhry bělehradského týmu bez remízy – 1,35:1, nebo na jeho vítězství s handicapem v kurzu 2,50,“ naznačuje tisková mluvčí Chance, že to nevypadá pro Liberec dobře.

Podobně jsou podle bookmakerů i fandů rozloženy síly před výkopem duelu AC Milán – Sparta. S výjimkou pár desítek letenských srdcařů se sází na výhru italského giganta v kurzu 1,38:1. Ibra a spol. to prostě podle fandů i expertů doma zvládnou.

„Na remízu v kurzu 5,34 je vsazeno jen pár tisíc korun, na výhru Sparty se tipuje v kurzu 7,78:1. Pro fandy je atraktivní z nabídky i to, zda se Ibraimovič prosadí gólově. Většinou mu lidé věří. To, že dá Spartě gól, je vypsáno v kurzu 1,55:1, že se neprosadí pa 2,20:1,“ konstatuje Světlíková. Že by velezkušený Švéd vstřelil v duelu hattrick nabízí Chance v kurzu 7,94:1. Hodně na sází na výhru AC Milán v handicapu.

Jako poslední přijde na řadu mistrovská Slavia, na její půdu zavítá bundesligový Leverkusen a i tady se věří soupeři. Sešívání v minulé sezoně trápili v Lize mistrů silné soky a teď si budou chtít jistě napravit reputaci po zpackaném vstupu do Evropy.

„Výhru Slavie v kurzu 3,60: 1 má na tiketu ale také jen málo sázkařů. Jsou jich tři procenta a stejně početná je skupina těch, co si myslí, že to skončí nerozhodně (3,78:1),“ prozrazuje Světlíková. Zbytek věří Leverkusenu. K vidění by podle vsazených tiketů měly být nejméně dvě branky v kurzu 1,22:1.