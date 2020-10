Kušnír: Lischkovi musí psychicky pomoct, z Masopusta bude kvalitní bek

Sparta dostala další facku, opět prohrála o tři góly. Co ale zarazilo ještě víc než porážka na San Siru, je její bojácný výkon. Přišlo mi, že Pražané od začátku čekali na to, co vymyslí Zlatan a spol. Čím si to vysvětlujete?

„Přijeli tam s respektem, viděli San Siro, velký stadion... Ale samotného mě překvapilo, že měli v samotném zápase až tak velký respekt, možná až zbytečný strach. A to není dobré. Zlatan Ibrahimovic je samozřejmě obrovsky kvalitní hráč, ale člověk si to nesmí moc připouštět, protože potom se mu do hlavy dostane strach a na výkonu se to projeví. Celkově bylo však od začátku vidět, že AC Milán byl o třídu někde jinde. 3:0 je ještě přijatelný výsledek.“

A to se někdy o Italech říká, že Evropskou ligu podceňují...

„Nedivím se. Když jsme hráli se Spartou v Palermu, přišlo mi, že to tam lidi moc nebere. Návštěva nebyla taková jako v Serii A. Ale AC Milán nic nepodcenil, šel do toho naplno a bylo to vidět.“

Přitom současný tým Sparty není nezkušený, jsou tam reprezentanti i hráči, co prošli zahraničím. Je tedy problém třeba v nerozehranosti, když česká liga stojí? Nebo je holt evropská kvalita někde jinde?

„Faktorů je více. Když se bavíme o AC Milán, tak to je oproti české lize prostě obrovská kvalita. A když si připočtete, že italská soutěž normálně jede, ale tady se stojí a ani se neví, kdy se začne, dostihne vás to. I když nastoupíte v české lize proti slabšímu soupeři, jste alespoň rozehraný a máte zápasovou praxi. Do toho se řešilo, jaké bude složení stoperské dvojice, kdo se stihne uzdravit... Bylo tam hodně otazníků, ale není to výmluva. Holt je třeba soustředit se na čtvrteční zápasy a maximálně se na ně natěšit a hlavně připravit.“

Utkání se vyloženě nepovedlo Davidu Lischkovi, který byl u první inkasované branky, pak udělal penaltu a celkově nepůsobil vůbec jistě. Není to poprvé, zatím moc nepřesvědčil. Když využiju vaši zkušenost ze Sparty – jak složité to teď v klubu bude mít s ohledem na tlak od fanoušků a podobně? Respektive jestli si tím pod sebou definitivně nepodlomil větev, i to se někdy na Letné stává...

„Prostředí ve Spartě je opravdu specifické, úplně jiné než jinde v lize. Působil jsem tam čtyři roky, takže vím, o čem mluvím. Bylo období, kdy se nám dařilo, lidé nás opěvovali, plácali po ramenou a pomalu z nás strhávali dresy. Ale když jsme byli úplně dole a nešlo nám to, skoro jsme se báli jít na trénink, aby nás někde někdo nezbil. (úsměv) Vím, co teď David prožívá, ale pokud je psychicky