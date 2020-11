Nguyen: Takových střel mám chytat sto ze sta. Při penaltě skočil na párek

Bylo vidět, jak ho to štve. Filip Nguyen (28) byl během celé liberecké cesty skrze Evropskou ligu hrdinou, proti Hoffenheimu (0:2) si však vybral smolnější chvíle. Třináct minut před koncem pustil střelu Christopha Baumgartnera, kterou by zřejmě za normálních okolností s klidem chytil do rukavic, pak se podílel s Kamsem Marou i na zaviněné penaltě. Vsadili jste na defenzivu, která hrála celý duel kompaktně. O to víc inkasované góly mrzí, že? „V kabině je teď taková nálada… No neřekl bych, že jsou kluci úplně špatní, protože podali dobrý výkon, ale tentokrát jsem je potopil svými chybami já. Když posloucháte, jak všichni makali, mrzí to o to víc.“