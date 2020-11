Liberci se vzdaluje jaro. Ještě se o body porveme, nevzdává se Hoftych

Ze dvou zápasů s Hoffenheimem nemáte ani bod a skóre 0:7. Jak jste viděl domácí duel?

„Byl to soubojový zápas. Odehráli jsme dobré utkání s těžkým soupeřem, bohužel jsme všechny šance nedokázali dotáhnout. V prvním poločase víc držel balon soupeř, což jsme očekávali, ale měli jsme brejkové situace. Ty jsme měli vyřešit líp.“

A druhý poločas?

„V době, kdy jsme se do zápasu dostávali, jsme – i přes výbornou práci Júsufa na hrotu – inkasovali trochu lacinou branku. Jinak soupeř moc šancí neměl. Kamil (záložník Kamso Mara) v závěru mohl skórovat, místo toho mu na druhé straně zazkratovala hlava a byla z toho penalta. Škoda: měli jsme na to, abychom dovedli zápas do remízového konce a třeba ho i zlomili.“

Zmínil jste laciný gól Christopha Baumgartnera na 0:1. Mrzela vás tahle situace?

„Je to škoda, trochu to byla chyba brankáře. Na druhou stranu, Filip Nguyen nás podržel v zápase s Gentem i celou dobu během předkol. Zapříčinil se o to, že hrajeme skupinu. Chyby k fotbalu patří, o tom to celé je.“

Bolí porážka o to víc, že jste ještě čtvrt hodiny před koncem drželi nadějný stav 0:0?

„Pochválil bych mužstvo za to, že plnilo, co jsme si řekli. Byli jsme dobří v obraně a potrápili soupeře směrem dopředu. Hráči nechali na hřišti srdce, odmakali to. Že nás nakonec soupeř přetlačil? Bohužel... Hráči každopádně převážně v obranné činnosti pracovali výborně a makali naplno.“

Abychom si to moc neidealizovali, neměli vaši hráči příliš velký respekt? Nechyběla jim odvaha?

„Odvaha? Neřekl bych. Na Peškovi s Mosquerou bylo vidět, že situace, které by vyřešili v lize lépe, se jim tentokrát vyřešit nepodařilo. Soupeř byl rychlejší, nebo situaci přečetl. Je to otázka kvality hráčů v Evropské lize.“

Kvůli tomu se vám hodně vzdálil postup do jarní fáze. Na druhou Crvenou zvezdu ztrácíte šest bodů, ale znevýhodňuje vás porážka 1:5 z Bělehradu.

„Řekl bych, že Hoffenheim a Crvena zvezda jsou aktuálně v naší skupině dva nejlepší týmy. Bereme to tak, že máme před sebou pořád ještě dva zápasy. Pro každého hráče je svátek hrát Evropskou ligu a pro nás trenéry taky. Budeme se chtít porvat o body, ať už bude situace ve skupině jakákoliv.“

Je pro vás výhoda, že budete mít o víkendu volno? Zápas na Baníku byl odložen kvůli koronaviru u soupeře.

„V tuto chvíli je to pro nás spíš výhoda. Museli bychom cestovat přes celou republiku a stálo by nás to před cestou do Gentu spoustu sil. Tuhle informaci navíc víme už týden a pracujeme s ní.“