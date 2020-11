Co ukázala Slavia: Kolářova chyba, odolnost. Lingr tlačí na Stancia

Červenobílí vyhráli ve čtvrtém utkání základní skupiny Evropské ligy v Nice 3:1. Ukázali sebevědomý výkon. Co ještě? • FOTO: Koláž iSport.cz Bylo to ze strany Slavie povedené představení. Červenobílí vyhráli ve čtvrtém utkání základní skupiny Evropské ligy v Nice 3:1. Ukázali sebevědomý výkon. Co ještě? Třeba mentální odolnost, na obdrženou branku Slavia zareagovala jako velké mužstvo. Předvedl se i záložník Ondřej Lingr, který tlačí na Nicolae Stancie. Brankář Ondřej Kolář chyboval při gólu.

Lingr dal na radu mamky, tlačí na Stancia Nicolae Stanciu seděl na lavičce a na hřišti coby člen základní sestavy pobíhal Ondřej Lingr. Dvaadvacetiletý záložník se ve Slavii dobře adaptuje, v Evropské lize byl v základu potřetí za sebou. Proti Nice dal svou první branku za červenobílé po příchodu z Karviné. Byla fantastická. Lingr převzal míč na vlastní polovině, pelášil s ním vpřed a pak se z dálky krásně trefil do šibenice. „Musel jsem to vzít na sebe. Před zápasem jsem si volal s mamkou a i ta mi říkala, že málo střílím. Ten gól je i pro ni,“ usmíval se Lingr. „Když jsem to viděl na začátku, říkal jsem si, že je to blázen, protože mohl přihrát. Ale vystřelil a neuvěřitelně to tam zapadlo,“ prohlásil brankář Ondřej Kolář. Lingr na Stancia zase víc zatlačil. Ondřej Lingr se raduje z branky v utkání na hřišti Nice • Foto Reuters

Kolář chyboval, ale zůstává sebevědomý Každý o brankáři Ondřeji Kolářovi ví, že hraje na riziko, pohybuje se vysoko. Ve čtvrtek ve Francii mu ale risk v 60. minutě utkání vůbec nevyšel. Youcef Atal nedostal přihrávku do střelecké pozice, Kolář ale proti němu i tak vyběhl. Atal byl u míče dřív, dal mu jesličky, balon se od tyče odrazil k Amine Gouirimu, který pak pohodlně do odkryté brány vyrovnal. „Klukům jsem se omluvil hned během zápasu. Byl to nesmyslný výběh, ale chtěl jsem klukům pomoct. Viděl jsem, že tam Olie (Olayinka) zaspal, vyběhl jsem, ale soupeř mi balon procedil mezi nohama,“ líčil Kolář. Sebevědomí má ale pořád dost, tahle chyba s ním nezacloumá. „Všichni vědí, že takhle hraju. Kluci i trenér to po mně chtějí. Já jsem navíc takový, že si chybu neberu. Příště jsem schopný vyběhnout znovu a ten balon mít,“ konstatoval slávistický brankář. Radost Slavie, smutek Nice po skončení duelu Evropské ligy • Foto ČTK / AP

Psychická odolnost Když tým přijde o vedení, můžete to s ním nemile zacloumat. Jenže to nebyl případ Slavie. Český mistr se poté, co Nice vyrovnalo, okamžitě zmobilizoval, soupeře ihned chytil pod krkem a rychle převrátil vedení zpět na svou stranu. Za čtyři minuty po vyrovnání Slavia znovu vedla, zareagovala jako velké mužstvo. Inkasovaná branka ji nepoložila, naopak ji spíš vyburcovala. „Už máme něco za sebou, hráli jsme těžké zápasy, víme, jak s tím pracovat. Je důležité, že v momentech, kdy soupeř vyrovná, se nesložíme a chceme dát znovu gól,“ pochvaloval si záložník Tomáš Holeš. Slávistické křídlo Abdallah Sima uniká obránci v utkání na hřišti Nice • Foto Reuters

Olayinka nejprve selhal, pak byl hrdinou Peter Olayinka byl mužem, který vstřelil v Nice nakonec rozdílovou branku. Na hřišti si prožil opravdu divokou pasáž. Dvě minuty po vyrovnání soupeře ho krásným centrem našel Petr Ševčík, jenže nigerijský křídelník hlavičkoval volný ve vynikající pozici z pár metrů tak, že brankář Walter Benítez míč lapil. Jenže za dvě minuty předvedl Olayinka úplně jinou hlavičku, v daleko těžší pozici vyhrál po Ševčíkově rohu vzdušný souboj a nasměroval míč do brány. Gólová euforie Petera Olayinky po brance Slavie proti Nice • Foto Reuters