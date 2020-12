Nitova kouzla a čáry, Krejčí mladší na vzestupu i kotoul. Co ukázala Sparta?

Je to jen pár měsíců, kdy Florin Nita přišel za vedením Sparty a prosil o uvolnění. Bylo to na jaře, kdy pouze vysedával za Milanem Hečou na lavičce a vytížení měl minimální. Sportovní ředitel Tomáš Rosický ale tehdy adekvátní nabídku na zkušeného gólmana neobdržel, proto se ho rozhodl v kádru ponechat. Ve čtvrtek večer se ukázalo, že to byl prorocký tah. Nita totiž od momentu, kdy po výbuchu s Českými Budějovicemi (2:4) v brance Heču nahradil, podává vysoce nadstandardní výkony. Ofenzivní hráče Lille místy přiváděl až k šílenství, lapil jim dobrých pět gólů. Mezi třemi tyčemi doslova čaroval. Špičkový výkon.

Běžel už nastavený čas, když Sparta dostala možnost exekuce standardní situace. Vysunul se na ni do šestnáctky domácích i gólman Florin Nita, odražený balon pak slabší pravou nohou zpoza šestnáctky uklidil do sítě Srdjan Plavšič. Nádherná trefa! Jenže... Euforie trvala jen zlomek vteřiny, rozhodčí Javier Fernández totiž viděl faul na gólmana Lille a tuhle exkluzivní trefu neuznal. „Nevím, kdo tam měl faulovat. Je velká škoda, že ten gól nebyl uznaný,“ prohodil drobný Srb.

Krejčí starší musí přidat

Téměř po měsíci skočil do základní sestavy. Pro Ladislava Krejčího staršího to byla velká příležitost, jak napravit renomé ze zatím hodně rozpačitého návratu do rudých barev. Zkušenému křídelníkovi se to ale příliš nepovedlo. Poztrácel spoustu laciných balonů, opět se prakticky nedostal ke své hlavní doméně, tedy přímočarým průnikům po křídle. Je nad slunce jasné, že Sparta od něj potřebuje víc. Mnohem víc. „Pomalu se dostává do zápasového rytmu, určitě v dalších utkáních ukáže, že pro náš tým bude kvalitním hráčem,“ neztrácí víru trenér Václav Kotal.