Provod: Na Koláře střílíme normálně. Souček? V srdci pořád kapitán Slavie

Byl by postup přes Arsenal sen, nebo je to pro vás reálný cíl?

„Myslím, že od obojího trochu. Arsenal je obrovský klub s bohatou historií. Všichni ten klub známe, všichni jsme se na něj jako malí dívali. Ale na druhou stranu máme za sebou dobré zápasy v Evropě, a kdybychom na postup nemysleli, nedá se podle mě hrát. Postoupit určitě chceme, ale kdyby se to povedlo, bylo by to z říše snů.“

Připravovali jste se na dalšího soupeře z Premier League podobně jako na Leicester?

„Ano, podobá se to hodně. Když máme zápasy v Evropské lize, připravujeme se na ně o trochu důkladněji než v lize. Máme víc videa a taktických mítinků. Ale jinak si myslím, že se připravujeme na každý zápas stejně, máme rituály, které potřebujeme a musíme udělat.“

Máte za sebou náročný program, na jaře jste nejvytíženějším hráčem Slavie. Dokážete v sobě najít síly a předvést maximální výkon?

„Myslím, že určitě. Jak už jsem říkal v minulosti, zápasy v Evropské lize jsou pro nás svátky, jsme moc rádi, že je můžeme hrát. A připravuje se na ně líp. Ale jsme placení od toho, abychom výkony podávali ve všech zápasech. Jsem přesvědčený o tom, že sílu máme a že to předvedeme na hřišti.“

Na koho z Arsenalu si budete muset dát největší pozor?

„Hrozeb je hodně, podobně jako s Leicesterem, celá útočná řada Arsenalu je exkluzivní. Aubameyang, Lacazette, Saka…Je opravdu náročné jednoho z nich vybrat. Pro nás bude důležité, abychom hráli jako tým, abychom si proti individualitám, které má Arsenal, pomáhali společně. Tím tady můžeme uspět.“

Nebojíte se na brankáře Ondřeje Koláře střílet na tréninku?

„Ne, nebojíme. On nám sám říká, ať ho nešetříme. Protože kdyby šel do zápasu, musí být vyzkoušený. Kdyby mělo dojít na nějaký velký souboj, útočníci asi radši uhnou. Jinak ho ale bereme jako normálního člena kádru a střílíme na něj úplně normálně.“

Vám to dobře střílí levou i pravou nohou. Kterou nyní preferujete?

„Je mi to asi jedno, ale levá je pořád silnější. Ovšem občas mi třeba Ondra Kolář nebo někdo jiný z gólmanů řekne, že mám střelu pravou lepší než levou. Jsem rád, že jsem na tom jako malý pracoval a že teď můžu střílet oběma nohama. Ale v levé mám pořád větší sebedůvěru.“

V Brně jste vyslal hezký pokus z přímého volného kopu, byť z toho gól nakonec nebyl. Na hřišti nebyl Nicolae Stanciu, myslíte, že vás k trestnému kopu zase někdy pustí?

„Určitě jo. Ale on dal v poslední době z přímáků spoustu gólů, takže by byl nesmysl, kdybych je teď kopal já.“

V Londýně vás byl pozdravit Tomáš Souček, který válí ve West Hamu. Jaké to bylo setkání?

„Skvělé, super. Bylo to od něj milé gesto, že se na nás přijel podívat a podpořit nás. Jen ukázal, jak má Slavii rád a že v srdci je to pořád kapitán Slavie. Určitě nám bude držet palce. Nás to těší.“

