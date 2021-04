Kolář chce na Arsenalu chytat. Má svolení od lékařů, rozhodne pocit

Naštvaný Connor Goldson byl jedním z těch, co se sápali na Ondřeje Kúdela • Reuters

Tomáš Holeš je jednou z variant do středu slávistické obrany • Pavel Mazáč (Sport)

Slávistická euforie po postupu do čtvrtfinále Evropské ligy • Reuters

Slávistická euforie po postupu do čtvrtfinále Evropské ligy • Reuters

Šance, že slávistický brankář Ondřej Kolář ve čtvrtek večer nasadí helmu, speciální kevlarovou masku a vyrazí do čtvrtfinálové bitvy v Evropské lize proti Arsenalu, není úplně malá. Červenobílá opora s rukavicemi dělá, co může, aby mohla ve svátečním zápase chytat. Po startu proti „kanonýrům“ hodně touží, má i svolení od lékařů. Rozhodne, jak se bude cítit na dnešním tréninku a zítra.

Je to přesně dvacet dní od brutálního a nesmyslného kopu Kemara Roofa z Rangers, který rozpáral hlavu slávistickému brankáři Ondřeji Kolářovi. Ten utrpěl po tomhle šíleném ataku zlomeninu v oblasti čelní dutiny, na tváři má taky několik stehů. Dává se dohromady, zápas ještě nechytal.

Vynechal reprezentační sraz i poslední ligové utkání v Brně, ale silně bojuje o to, aby si mohl ve čtvrtek večer stoupnout do brány a čelit v prvním čtvrtfinále Evropské ligy slovutným borcům z Arsenalu. Podle informací deníku Sport se Kolář zatím cítí dobře, rád by nastoupil, optimismus z jeho aktuálního stavu i nastavení panuje v celém mužstvu.

Podstatná věc: Kolář má svolení od lékařů, chytat může. Záleží čistě na jeho pocitu. Uvidí, jak na tom bude během středečního podvečerního tréninku a zítra přes den. Zároveň platí, že nikdo nepůjde do rizika a nebude Koláře přemlouvat. Naděje ale není úplně malá. Nutné propriety, v nichž by musel nastoupit, tedy helma a kevlarová maska, jsou připraveny.

Pokud by nechytal, šel by do brány jeden z trojice Matyáš Vágner, Přemysl Kovář a Jan Stejskal.