Arteta smekl před Slavií: hraje speciálně, o její jména může být zájem

Benfica Lisabon: postup. Olympiakos Pireus: postup. Teď má Arsenal před sebou třetí jarní překážku v Evropské lize. „Slavia? Silná, statečná a nikdy se nevzdává,“ poklonil se trenér Mikel Arteta. Jeho tým je v Premier League až desátý, ale proti českému mistrovi může vylepšit dojem: právě z Evropské ligy by pro Arsenal mohla vést cesta do vysněné Ligy mistrů.

Seděl za stolem, usmíval se a mluvil medovým hlasem učitele, který konejší svoje žáky. „Už nemyslíme na to, jak jsme hráli o víkendu. Je to pryč,“ ujišťoval Mikel Arteta. Trenér Arsenalu přitom ještě v sobotu skoro zuřil: „Jsem v šoku, omlouvám se fanouškům. Tohle jsme nebyli my.“

Ponižující výprask 0:3 od Liverpoolu má být zapomenutý. Dnes večer se na nasvíceném Emirates Stadium rozepíše nový příběh, Arsenal jde v prvním čtvrtfinále Evropské ligy na Slavii. Na tu Slavii, o které Arteta s úctou říká: „Pro každého je to hodně nepříjemný protivník. Ofenzivní, sebevědomý a hladový.“

Někdejší záložník se i na středeční tiskovce projevil jako brilantní diplomat. „Dokud máme teoretickou šanci dostat se do Ligy mistrů z domácí soutěže, budeme se o ni prát,“ vyslovil povinnou frázi. Jenže Premier League si londýnská parta může pomalu škrtnout, z desátého místa ztrácí deset bodů na pozice zaručující vstupenku do Ligy mistrů. Do konce sezony zbývá pouhých osm kol a Arsenal zdaleka nepřipomíná tým, který od Vánoc do konce ledna sedmkrát za sebou bodoval.

Ještě že tu je Evropská liga, z níž do nablýskané Ligy mistrů proklouzne vítěz. Pro Arsenal je pohár zatím příjemnou terapií: na jaře přešel přes Benfiku a Pireus mezi nejlepších osm. Jenže teď jsou „kanonýři“ z formy. Třikrát po sobě nevyhráli a valí se na ně kritika, která zesílila po facce od Liverpoolu. Obrana je děravá a tápou i ofenzivní esa v čele s kapitánem Pierrem-Emerickem Aubameyangem. V kuloárech se mluví i o rozkolu mezi hráči a trenérem.

„Na kritiku má každý právo, ale víte, co je pro mě nejdůležitější? Že jsem na tréninku od svých hráčů viděl správnou odpověď,“ pravil Arteta, jehož reportéři grilovali skoro pětadvacet minut.

Když k černovlasému Španělovi přiletěla otázka, jestli čtvrtfinále Evropské ligy bere ve stylu všechno, nebo nic, odpověděl: „V téhle soutěži je to takhle v každém dvojzápase. Chceme dojít do semifinále a uděláme pro to maximum. Naše motivace je jasná: pořád máme reálnou šanci vyhrát trofej.“

Co na to Slavia? Vršovický tým může šedivou sezonu Arsenalu ještě víc nabourat. „Když se podíváte na to, jak daleko se Slavia v Evropské lize dostala, uvědomíte si, že to bylo naprosto zaslouženě, navíc velmi efektivním a speciálním způsobem. Hraje týmově, ale taky má zajímavá jména, o které může být na trhu zájem,“ poznamenal Arteta.

„Slavia má sílu, ale my chceme celou Evropskou ligu vyhrát,“ vyhlásil křídelník Willian. Jak bude se svými parťáky mluvit dnes před půlnocí?

