Rada: Celtic si lidi zasloužili. Chování Monaka? Musíme něco vydržet

Hodnota kádru Celtiku přesahuje dvě miliardy korun, jablonecká soupiska má desetkrát nižší hodnotu. Přesto se český klub pokusí v prvním zápase třetího předkola Evropské ligy překvapit. „Jsem rád, že u toho můžu být, někam si to zapíšu,“ těší se trenér Petr Rada. V případě postupu čeká jeho tým Alkmaar, pokud Jablonec vypadne, dostane možnost opravy v play off Konferenční ligy proti lepšímu z dvojice Žilina – Kostanaj.

Po dlouhé době měl příležitost mluvit se zástupci médií přímo – a docela si to užil. „Už jsem to řekl a nechci se do toho znova pouštět, někteří pak říkali, že jsem stará struktura. Ale včera jsem viděl Spartu a zase to ve mně vře,“ nakousl upřímný kouč Jablonce jiné ožehavé téma.

Co ve vás vře?

„Jestli jde hráč tmavé pleti slavit pod kotel domácích fanoušků, musí čekat trest. A Monaco chce pak kvůli tomu odejít ze hřiště… Přijde mi, že fotbal běží někam jinam, děláme z něj umělecké dílo, přitom musíme něco vydržet. Co jsem schytal nadávek, když jsem hrál za Duklu, byl jsem lampasák, komunista. Kdybych se urazil a šel ze hřiště, šéf mi řekne: Mazej zpátky!“

Budete nějak vycházet ze zápasů Celtiku se Spartou, která jej v minulé sezoně porazila dvakrát jasně 4:1?

„Není to sice tak dávno, ale mančaft už je jiný, jiný je i trenér, přišla spousta nových hráčů. Minulá sezona nebyla z pohledu Celtiku optimální, ale vůbec bych to nesrovnával. Pořád má ambice, určitě je to silný tým. Dostat takového soupeře do Jablonce je určitá výzva.“

Třeba i největší výzva vaší trenérské kariéry?

„Vždycky chcete porazit každého, ale musím ctít kvalitu soupeře. Nějaké mety, cíle... Mně stačí, že můžu trénovat ligu, mladé hráče. Co jsem si předsevzal, jsem si splnil. Jde mi o tom podat dobrý výkon. Loni jsme vypadli s Dunajskou Stredou, předtím s Pjunikem. Ale jsem rád, že hrajeme s Celtikem, protože to je jméno. Lidi si to zasloužili a není to otázka jednoho zápasu, ale celé sezony, i když je třetí místo pro někoho málo. Jsem šťastný, že u toho můžu být, někam si to zapíšu, protože si vedu, proti komu jsem hrál.“

Jakou očekáváte návštěvu?

„Z mého pohledu by mělo být vyprodáno. Nevíme, jak lidi zareagují, někdo se může bát. Ale Celtic má jméno, ve světě je uznávaný, jestli máme stadion pro sedm tisíc, měl by být vyprodaný. Kdybych byl fanda z Prahy, jedu se podívat, takoví soupeři sem nebudou jezdit každý týden. A kdyby mohli přijít diváci ve Skotsku, bude tam i na Jablonec šedesát tisíc.“

Jak jste se zvedali ze sobotní prohry 0:3 v Mladé Boleslavi?

„Možná je dobře, že se hraje v takhle krátkém sledu. Nejsme tým, který by nemohl prohrávat, udělali jsme individuální chyby. Prohry koušu těžce, ale to se prostě stane. Hráči dostali svůj díl, ale že bych někoho trestal, to ne. Já jsem taky udělal tolik chyb, hrál jsem dvanáct let. Musíme se poučit, ale ještě prohrajeme mockrát. Tohle je jiná soutěž, jdeme do zápasu s čistou hlavou.“

Dá se očekávat změna minimálně na pravém kraji obrany, kde by mohl Libor Holík vaši hru zrychlit?

„O sestavě se ještě rozhodneme. Ale jestli chcete rychlejší fotbal, musíte si počkat na jiného trenéra. Nejsem trenér, který by po jednom zápase měnil sestavu. Holík je v kádru.“