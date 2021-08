Slavia proti Legii: Silná pravá strana, nejistý Kolář i tradiční bolest

Slavia nevykročila do play off Evropské ligy ideálně. S Legií Varšava vydolovala doma remízu 2:2. V konfrontaci mistrů svých zemí měl český šampion více ze hry, ale dojel například na bolest, která ho sžírá v úvodu sezony. Na neproměňování šancí. Nejistě vypadal brankář Ondřej Kolář, dobře naopak pravá strana, kde pendlovali Alexander Bah a Lukáš Masopust, kteří byli slávistickými hrdiny. Červenobílí už netrpělivě vyhlížejí návrat zkušeného stopera Ondřeje Kúdely na pohárovou scénu. Co zápas v Edenu naznačil?

Silná pravá strana Alexander Bah a Lukáš Masopust si na pravé straně dokážou vyhovět. Prohazují si pozice, jsou rychlí, vytrvalí. Proti Legii Varšava výrazně Slavii pomohli. Nejprve společně zařídili první gól. Masopust našel vtipně z rohového kopu přízemní přihrávkou dánského borce, který umně míč poslal pod břevno. „První gól šel za Alexem, který to nádherně trefil. Byla to těžká pozice. Bylo to trochu nacvičené, takové padesát na padesát, trošku jsme i improvizovali,“ popisoval pak Masopust, jenž sám vstřelil druhý gól. Ten mu krásnou akcí připravil Ibrahim Traoré. „Branka jde za ním,“ chválil pracovitý univerzál. Společně s Bahem byli důležitými články slávistické sestavy, sršeli elánem a pracovitostí. Masopust kvůli zranění lýtka nedohrál, to může být pro partu z Edenu nepříjemné oslabení.

Nejistý Kolář. Šance pro Mandouse? Brankář Ondřej Kolář bývá oporou Slavie, jenže v poslední době není viditelně ve své kůži. Chyboval v Teplicích, což se díky výhře dalo prominout. Laciný gól v předkole Ligy mistrů proti Ferencvárosi měl ale pro klub i pro něj samotného fatální následky. Nepůsobí jistě, nepouští se do odvážnější rozehrávky. Proti Legii Varšava (2:2) si nepřesvědčivě počínal u první branky Mahira Emreliho, který ho přehodil. „Samozřejmě se ho snažíme se podpořit, něco tu odvedl. Na každém by takový gól (jako proti Ferencvárosi) zanechal stopy. Cítí se za tu situaci zodpovědný. Prožívá to nejhůř, co ho znám. Nemůže týmu moc pomoct třeba nějakým zákrokem. Je vidět, že hraje jednodušeji, tím trpí naše hra. Mluvíme s ním, potřebujeme ho v pohodě, ve které byl. To je úkol pro nás pro všechny, nejvíc pro něj. Všichni mu musíme pomoct,“ podotkl slávistický trenér Jindřich Trpišovský. Na šanci čeká nový gólman Aleš Mandous. Blíží se čas, kdy se jí dočká?

Spásný návrat Kúdely Stoperská dvojice, to je jeden z problémů Slavie. Trenér Jindřich Trpišovský na téhle pozici hledá optimální složení. Proti Legii Varšava nastoupili společně Tomáš Holeš a David Zima. Zejména při gólech nepůsobili dobře. Vysvobození by měl představovat návrat Ondřeje Kúdely, jemuž vypršel trest na deset zápasů za incident s Glenem Kamarou z Rangers v Evropské lize. Pro odvetu ve Varšavě už bude zkušený obránce k dispozici. Měl by přinést klid, jistotu, přehled, spolehlivost, celkově zpevnit defenzivu.

Ach, ty zahozené šance. Zase! Je to bolest Slavie v úvodu nové sezony. Na neproměňování šancí dojela v boji s Ferencvárosem ve třetím předkole Ligy mistrů, mizerně řešila hodně ofenzivních akcí o víkendu v Mladé Boleslavi. Špatná produktivita stála červenobílé i lepší výsledek v prvním duelu proti Legii. Proti polskému šampionovi si domácí vytvořili převahu, více drželi míč a vypracovali si několik zajímavých pozic. Jakub Hromada, Abdallah Sima, Nicolae Stanciu nebo Ondřej Lingr možná ještě teď smutně přemýšlejí nad tím, jak se svými šancemi naložili. „Trpím hodně, fotbal se hraje na góly, a když doma padne, je to velká radost. Když spočítáme střelecké pozice z posledních dvou domácích zápasů, tak je toho hodně. Je to těžké i pro psychiku, když nedáte čtyři vyložené šance a pak z první střely inkasujete. Za tři zápasy v Evropě bylo příležitostí neskutečně moc, vytěžili jsme z toho ale jenom tři góly. Kalí to výkon celého týmu,“ povzdechl si slávistický kouč Jindřich Trpišovský po čtvrteční remíze 2:2.