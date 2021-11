Vrba: Lyon bude doma ještě silnější, půjdeme si to s ním ale rozdat

PŘÍMO Z LYONU | Cestou do Francie si zas a znovu procházel nabitou soupisku Lyonu. Pavel Vrba mohl jen kroutit hlavou. „Když si vezmete, jakými kluby jejich hráči prošli, je to s námi nesrovnatelné. My máme spoustu mladých fotbalistů, kteří se s touhle úrovní teprve seznamují,“ prohlásil na tiskové konferenci sparťanský kouč. Bílou vlajku na stožár ale před čtvrteční bitvou na území francouzského giganta v rámci Evropské ligy rozhodně nevěší. „Rozdáme si to s nimi a uvidíme, jak to bude vypadat přímo na hřišti,“ hlásil odhodlaně. Prozradil i to, že Ladislav Krejčí mladší je připravený případně nastoupit od první minuty.

S Lyonem se utkáte podruhé během pár týdnů. Co si můžete vzít z první konfrontace do odvety?

„Určitě ujištění, že kvalita Lyonu je opravdu vysoká. My jsme ten zápas rozehráli velice dobře, rozdali jsme si to s nimi. A byli v některých situacích potrestaní. Chtěli jsme hrát pro fanoušky atraktivně, to se nám myslím podařilo. Bohužel jsme neuhráli výsledek, který bychom si přáli.“

Jak přistoupíte k francouzské odvetě? Znovu otevřená partie, nebo spíš převládne pragmatismus a větší opatrnost?

„Určitě si to budeme chtít znovu rozdat. Ale uvidíme, jak to bude vypadat přímo na hřišti. (usmívá se) Jsem toho názoru, že směrem k postupu budou rozhodující poslední dva zápasy ve Skotsku a doma s Bröndby.“

Souhlasíte, že vás čeká zatím největší evropský test?

(pokyvuje hlavou) „Zrovna dnes jsem se koukal na soupisku Lyonu. A když si vezmete, jakými kluby jejich hráči prošli, je to s námi nesrovnatelné. Máme spoustu mladých fotbalistů, kteří se s touhle úrovní teprve seznamují. Učíme se, pro nás všechny je důležité, že takovou konfrontaci máme. Chceme totiž hrávat skupiny evropských pohárů pravidelně a každý takový zápas nám v tom pomůže.“

Doma jste dokázali favorita zaskočit, brzy jste vedli 2:0. Neušili jste na sebe tak trochu bič, že jste soupeři ukázali, čeho jste schopní?

„To si nemyslím. Všichni víme, že francouzská mužstva, která hrají evropské poháry, jsou velice silná. Lyon bude chtít svým fanouškům ukázat to nejlepší, co v sobě má. Víme, jaké má doma výsledky, že na svém stadionu v sezoně ještě neprohrál. Osobně očekávám, že bude ještě silnější než v Praze.“

V létě jste se prali o Ligu mistrů s Monakem, můžete s odstupem sílu obou mužstev srovnat?

„Neodděloval bych to a bral francouzskou ligu jako celek. Tahle soutěž šla strašně moc nahoru, špičková mužstva jsou na úrovni top týmů v Evropě. Lyon mezi ně určitě patří. Sám jsem zvědavý, jak si s tím poradíme.“

Čeká vás třetí venkovní utkání v řadě. Jak moc vám náročný program narušuje přípravný blok?

„Je to náročné. V momentě, kdy máte zápas každé tři dny, nabalí se to. Zažil jsem ale už i horší termíny. Takový je fotbal. Vážíme si toho, že můžeme hrát v Evropě. Dali jsme se do boje a jsme za konfrontaci s takovými soupeři rádi.“

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Parc Olympique Lyonnais, Lyon