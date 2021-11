Panák: Hvězdy Lyonu? Klidnější nejsem… Ekambi je výjimečný

PŘÍMO Z LYONU | Píše a píše, pohádkový příběh Filipa Panáka nabírá stále nové kapitoly. A ta nadcházející bude obzvlášť působivá. Očekávaná bitva na Lyonu v rámci základní skupiny Evropské ligy. Největší výzva, před jakou plavovlasý stoper Sparty ve své kariéře kdy stál. „Moc se na to těším. Bude to strašně těžké, ale pokusíme se jim vyrovnat,“ slibuje odhodlaně.

Přiznejte, dovedl jste si ještě před pár měsíci představit, že budete sedět na tiskové konferenci před očekávanou bitvou na Lyonu?

„Nedokázal, ani trochu. Jsem strašně rád, že tu můžu být a chystat se na tenhle velký zápas. Těším se moc.“

V úvodu sezony vám trenér Vrba zátěž dávkoval, teď už hrajete prakticky neustále. Cítíte se po dlouhé a vynucené pauze stále lépe a lépe?

„Ze začátku to pro tělo byl docela záhul, teď už se během anglických týdnů cítím dobře. Navíc je pro mě lepší, že se hraje takhle často. Není prostor z toho vypadnout. Mluvit o stavu mého kolena je ale strašně složité… Nemůžu si na nic stěžovat, míra bolestivosti je snesitelná. Funguju bez jakéhokoli omezení.“

Lyon doma v této sezoně ještě neprohrál. Chystáte se na vůbec nejtěžší evropský test?

„Každý domácí tým ženou fanoušci, tady to nebude jiné. Lyon má strašně kvalitní kádr, od obrany až po útok. Třeba Paquetá je vynikající. Bude to pro nás strašně těžké, ale pokusíme se jim vyrovnat.“

A co Karl Toko Ekambi, který vám dal v úvodním střetnutí dva góly?

„S nikým takovým jsem se dosud nesetkal, je výjimečný. Budeme se ho snažit eliminovat, aby se proti nám tentokrát netrefil.“

Jste coby stoper před odvetou klidnější, když jste už v prvním zápase mohl okusit, čeho jsou ofenzivní hráči Lyonu schopní?

„Nevím, jestli úplně klidnější. Když jsem viděl, co s balonem dokážou… Musíme se soustředit na naše silné stránky, předvést to, co se nám dařilo doma. Tedy rychlý přechod do útoku, to nevoní nikomu.“