Podrážděný Vrba: Pište si, co chcete. Konferenční liga je úspěch

Primární cíl nesplnila, ten sekundární už ano. Sparta ve čtvrtek večer složila odpustek za nevydařený duel na Rangers, ve vánici zašlapala dánského mistra Bröndby 2:0 a zajistila si účast v jarním play off Konferenční ligy. A trenér Pavel Vrba byl po utkání v ráži. „Klidně si pište, že Konferenční liga je méně kvalitní, já si to nemyslím. Považuju to za úspěch,“ prohlásil.

Kulturou hry jste se vrátili k domácímu vystoupení s Rangers. Tedy pevná defenziva a efektivní útok, souhlasíte?

„Nevím, jestli naše efektivita byla dostatečná. Vytvořili jsme si další dvě situace, pojišťovací gól jsme mohli vstřelit ještě dřív. Ale souhlasím, že to bylo jako v domácích zápasech s Rangers a Slavií. Byli jsme bezchybní v obraně a čekali na šanci, která přišla. Pak to ovlivnilo naše vyloučení a soupeř nás zatlačil víc, než jsme chtěli. Když se ale síly srovnaly, zápas jsme kontrolovali a zaslouženě jsme v Evropě i na jaře.“

Soupeře jste několikrát dokázali šikovně vystavit do ofsajdu. Byl to taktický záměr?

„Ano, byl.“

Po delší době jste zařadil do základní sestavy Matěje Pulkraba, který se ale prakticky neprosadil. Hodnotíte to jako dobrý tah?

„Hodnotím to jako dobrý tah.“

A Pulkrabův výkon?

„Už jsem odpověděl, hodnotím to jako dobrý tah. Finiš.“

Základní skupinu Evropské ligy máte za sebou. Jak vaše účinkování hodnotíte?

„Když budu hodnotit celou skupinu, a můžeme to brát, jak chcete, to je mi celkem jedno, tak Lyon čněl nad ostatními. Je to tým na úrovni top evropských mužstev. Pak to bylo mezi Rangers, námi a Kodaní. Jsem rád, že jsme uhráli sedm bodů a v Evropě pokračujeme. Bröndby je dánský mistr, Rangers zase skotský. Z mého pohledu to byla těžká skupina. Jsem rád, že jsme poslední utkání zvládli. Mysleli jsme si na postup v Evropské lize, a i když jste někteří psali, že Konferenční liga je méně kvalitní, já si to nemyslím. Rangers byli trochu dál a zaslouženě skončili před námi.“

Jakého byste preferoval soupeře do jarních bojů v play off Konferenční ligy? „Neznám přesný klíč, podle kterého se to nasazuje. Figurují tam ale dvě tři mužstva, která jsou top. Někteří jste psali, že můžeme hrát nižší soutěž, tak to pro nás třeba bude výhoda.“

Jak důležité pro tým je, že si Evropu zahraje i na jaře?

„Vždycky říkám, že záleží na mužstvu. Disponujeme týmem, který má budoucnost. Je tu několik hráčů do třiadvaceti let a celkově mladé mužstvo s obrovskou perspektivou. Tenhle postup pro něj může být důležitý, nasbírá další zkušenosti.“

Dávid Hancko s přítelkyní Kristýnou Plíškovou nedávno oznámili, že očekávají prvního potomka. Hancko se po Rangers trefil i nyní, domácí pohoda mu asi prospívá, že?

„Chtěl bych, aby Kristýna rodila každý měsíc. Snad bude Hancimu říkat takové příjemné zprávy častěji.“

Po příchodu do Sparty jste jako jeden z cílů vyhlásil účast v Lize mistrů. Jak těžké bude se do ní dostat, pokud uvážíte aktuální rozložení sil v Evropě?

„Pokud budeme coby mistři soupeřit s týmy z Dánska a podobných zemí, máme šanci o postup hrát. Pokud ale narazíme na týmy typu Lyon, tak ta šance je hodně malá.“