Rangers v akci. Brutální kop do hlavy, spousta krve. Ale Rode dohrál a slavil

Fotbal nic moc, šancí poskrovnu a k vidění pouhé dva góly. Klíčové bitvy občas takové bývají. Souboj mezi Rangers a Frankfurtem (1:1, 5:4 na penalty) ve finále Evropské ligy příliš atraktivní podívané nenabídl. Hrálo se o hodně. Pochopitelně. Koho jste ale nepřehlédli, byl rozhodně Sebastian Rode. V páté minutě dostal hororovou kopačkou do hlavy, krev se řinula. Drtivá většina hráčů by se nechala vystřídat, ne však německý záložník Eintrachtu. Odehrál devadesát minut a po penaltovém rozstřelu pozvedl jako kapitán trofej nad hlavu - s červeně zabarveným temenem...

Pokud jste se ve středu pohybovali v ulicích rozpálené Sevilly, patrně jste byli mírně zmatení. Jsem vůbec ve Španělsku? Všude samí Němci nebo Skoti, kteří se mazali krémem na opalování. Slunce? To u nás neznáme. Místní se raději schovávali, kde se dalo. Podle odhadů do města zamířilo až sto tisíc fanoušků Rangers, dalších padesát se dostavilo z Frankfurtu.

Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, domov fotbalistů Sevilly, hostil finále Evropské ligy mezi Glasgow Rangers a Eintrachtem Frankfurt. Trofej pro vítěze nakonec urval německý klub, když lépe zvládl penaltový rozstřel. Z evropského poháru se raduje po dlouhých 42 letech. V sezoně 1979/80 opanoval tehdejší Pohár UEFA.

V loterii pokutových kopů selhal jediný střelec – Aaron Ramsey. Hráč vypůjčený z Juventusu, kde se ocitl na listině nežádoucích. Velšský záložník se přitom na hřiště dostal až tři minuty před koncem prodloužení. V klíčovém momentě selhal… Míč napálil doprostřed, brankář Frankfurtu Kevin Trapp se sice skládal doleva z pohledu exekutora, ale nohou balon vykopl.

Karim Benzema, forvard Realu Madrid, by Ramseymu asi pošeptal, že míč stačilo dloubnout. Jako Antonín Panenka. V tom případě by totiž Trapp kapituloval. Nestalo se. Gejzír radosti vypukl v německém táboře. Pro trofej si přišel kapitán Sebastian Rode. Muž, kterého jste určitě nepřehlédli.

Už v páté minutě mu totiž John Lundstram z Rangers orazítkoval hlavu kopačkou. Hororový zákrok odnesl Rode krvavým šrámem. Nic pro slabší povahy. Pokud čekáte, že se na dalších řádcích dočtete, jak anglický záložník ve službách skotského celku obdržel červenou kartu a předvolání od policie za brutalitu, možná vás zaskočí, že dokonce vyvázl i bez žlutého kartonku! Nezasáhl ani VAR.

„Během příprav na zápas jsme mluvili o tom, jak velký dopad může mít rozhodčí a VAR na osud utkání,“ líčil Kenny Miller, bývalý forvard Rangers a toho času expert pro stanici BT Sport. „Rozsah zranění a spousta krve arbitra občas ovlivní. To se ale naštěstí v tomhle případě nestalo. Lundstram se totiž dotkl nejdříve balonu a Rode se navíc sklonil,“ hájil verdikt sudího. Za pravdu mu dal i bývalý záložník Bayernu Mnichov či Manchesteru United Owen Hargreaves, který s ním byl ve studiu.

Reakce na sociálních sítích se pochopitelně lišily. „Správné rozhodnutí. Rode se skrčil, co měl Lundstram dělat? Byl v tom nevinně,“ napsal příznivec Rangers. „Nejjednodušší červená karta, jakou rozhodčí mohl kdy udělit,“ kontroval fanoušek Frankfurtu.

Jestli německý celek cítil křivdu, po penaltách zmizela, ztratila se v mlze oslav a radosti. Nářky na neudělení červené karty po zápase nenásledovaly. „Odehráli jsme třináct duelů a neprohráli ani jeden. Na hráče jsem nesmírně pyšný. Teď budeme jenom slavit a pak si užijeme dovolenou,“ řekl kouč Frankfurtu Oliver Glasner.

Eintracht se stal teprve třetím týmem, který dokráčel za triumfem v Evropské lize bez prohry. Předtím se stejný počin povedl jen Villarrealu (2020/21) a Chelsea (2018/19). Frankfurt ve skupině třikrát vyhrál a přidal stejný počet remíz. Ve vyřazovacích bojích za sebou nechal Betis, West Ham i Barcelonu.

„Víte, co bylo klíčem k vítězství? Loňský neúspěch v boji o Ligu mistrů. Teprve po nezdaru se ukáže charakter,“ pravil Glasner. „Hráči a celý klub se z toho dokázali otřepat a nyní jsou odměněni. Takový je fotbal a život,“ dodal druhý rakouský trenér, jenž dovedl svůj tým k zisku evropské trofeje. Předtím se to povedlo Ernstu Happelovi s Hamburkem v tehdejším Poháru mistrů evropských zemí.

„Že jsem chytil penaltu? Nebylo to o mně, všichni jsme hrdinové. Včetně fanoušků, bez kterých bychom nic nedokázali,“ podotkl Trapp. „Byla to loterie. Napětí během rozstřelu nelze natrénovat. Jsem rád, že jsme to zvládli, těžko nacházím slova.“

Vhodný komentář složitě hledal i Rode, jenž si kromě zlaté medaile odnesl i památku na hlavě. Na jizvu bude vzpomínat ale jistě rád. „Bylo to opravdové drama, lepší scénář by nikdo nenapsal. Bude trvat několik let, než doceníme takový úspěch,“ pravil jedenatřicetiletý záložník.

Fenin chválí Pulkraba: Tak má vypadat hrotový útočník českého týmu Video se připravuje ...