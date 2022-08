Slovácko řeší útočníka na Turky. Bek Kalabiška na hrotu obstál: Jen záskok

Alarm před klíčovým dvojzápasem s Fenerbahce ve 3. předkole Evropské ligy. Slovácko dosud nenahradilo útočníky Václava Jurečku s Riginem Ciciliou. V ligové premiéře v Brně (2:2) musel na hrot levý bek Jan Kalabiška . „S útočníky je to úplně jednoduché. V přípravě se jim nedařilo, nemají formu,“ poukázal kouč Martin Svědík na Libora Kozáka s Filipem Vechetou. Minuty dopřál jen Ondřeji Šašinkovi. Před středeční cestou do Istanbulu má o čem přemýšlet.

Což o to, pro Jana Kalabišku není pozice na hrotu nic nového. Před sedmi lety se stal s devatenácti brankami dokonce nejlepším střelcem slovenské ligy. Časy, kdy válel v Senici v útoku, jsou však dávno pryč. Nyní je forvardem z nouze, neboť lepšího Slovácko aktuálně nemá.

„Pod trenérem jsem dlouho, vím, co od útočníků chce. Ale je to něco úplně jiného než v obraně,“ uvedl pětatřicetiletý dlouhonohý technik, který se v Brně šikovně dostával do šancí. Žádnou však neproměnil.

Pro Kalabišku se Svědík rozhodl na základě (ne)formy ostatních hroťáků. Exreprezentant Libor Kozák se po příchodu z maďarského Puskáse souží, jeho aklimatizace je pomalejší, než se čekalo. Momentálně má do základu daleko.

Útlum postihl rovněž nadaného Filipa Vechetu a Ondřej Šašinka není po vleklých zdravotních trablech způsobilý pro celý zápasový objem. Patrik Brandner, posila z Českých Budějovic, se zase cítí lépe na křídle.

„Začátkem týdne jsem se při nácvicích v útoku objevoval, na předzápasovém tréninku už to bylo definitivní. Bylo to náročnější z hlediska pohybu, presinku. Nějaké šance jsem měl, kdybych něco proměnil, bylo by to veselejší,“ shrnul Kalabiška svou obnovenou premiéru na místě útočníka.

„Příště to musím dávat,“ uložil si za úkol. S trvalejším pobytem na špici sestavy nepočítá. „Beru to jako dočasný záskok,“ svěřil se.

Každopádně, jako „nouzovka“ uspěl. Nahrál Michalu Trávníkovi na gól, byl aktivní a v závěru bitvy se ještě vrátil na svou běžnou pozici na kraji defenzivy. „Zaběhal jsem si dost. První kola jsou těžká, než se člověk rozehraje. Navíc byl hrozně měkký terén,“ upozornil na rozmočený trávník v Srbské.

Stagnující střelce tentokrát zastoupili záložníci Trávník, jenž se trefil o tyčku, a Daniel Holzer. Ten obratně zakončil křídelní akci, po níž špatně vyboxoval Havlíkův centr brankář Martin Berkovec.

„Kali (Jan Kalabiška) hrál v útoku ke konci posledního zápasu a velice dobře. S ofenzivou jsem byl v Brně spokojený. Šance jsme si vytvářeli, soupeře jsme přehrávali,“ uvedl Svědík. Favorita připravily o výhru dvě chyby v obraně, které odnesl poločasovým střídáním Petr Reinberk.

Svědík: Z Fenerbahce nemusíme mít strach

Ve středu v poledne odlétá Slovácko do Turecka, kde ho čeká další den gigant Fenerbahce Istanbul. Druhý tým turecké ligy versus klub z nejmenšího českého ligového města. Střet dvou rozdílných fotbalových světů. „Asi na nás nalezou a budou to chtít rozhodnout hned,“ předpokládal Kalabiška.

Fenerbahce je obrovská kvalita. Ale pořád si myslím, že se na to dá nachystat. Bude to zase hodně o nás, o prvním zápase. Aby nás nepohltila atmosféra a eliminovali jsme nějakou bojácnost. My nemusíme mít z ničeho strach. Víme, že s těmito týmy dokážeme hrát,“ připojil Svědík.

Takže ve čtvrtek večer v tureckém kotli zase s útočníkem Kalabiškou? „Určitě bych byl rád, kdyby někdo přišel, ale na Fenerbahce už to nestihneme. Soupisku jsme museli v pátek uzavřít,“ podotkl kouč. „Uvidíme, jestli budu v útoku, v obraně nebo na lavičce,“ reagoval s úsměvem Kalabiška.