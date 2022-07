Slovácko s bekem na hrotu. Útočníci nemají formu, vysvětlil kouč Svědík

Proč Slovácko na hřišti nováčka nevyhrálo?

„Za stavu 0:0 jsme byli nedůslední na naší pravé straně, nezachytili jsme druhou vlnu. Byla tam týmová součinnost, nedůslednost. Vyrovnali jsme na 1:1 a pak přišla ta samá situace. Znova z pravé strany, podruhé nedůslednost Petra Reinberka. Proto jsem ho v poločase střídal. Víme, že Řezníček si to umí v šestnáctce pokrýt, umí vytvořit nebo dát gól. To se potvrdilo. I když jsme měli víc ze hry a víc šancí, museli jsme podruhé dotahovat a trošku to otevírat. Ty hloupé góly jsme neměli dostat. Na zvrat už jsme neměli. Nebyli jsme přesní z centrovaných míčů a v klíčových přihrávkách do šestnáctky, terén byl těžký. Proto si odvážíme jenom bod. Pro mě je to málo. Měli jsme si počínat úplně jinak.“

Ani minutu jste nedal klasickým útočníkům Kozákovi a Vechetovi. Místo toho byl na špici levý obránce Kalabiška. Důvod?

„S útočníky je to úplně jednoduché. V přípravě se jim nedařilo, nemají formu. Volili jsme tu nejsilnější možnou sestavu, Dali jsme tam pak Šášu (Ondřeje Šašinku), který toho kvůli zranění moc neodehrál. Takže ani nemohl být k dispozici na celé utkání. Přesto z nich vypadal v přípravě nejlíp. Kali (Jan Kalabiška) hrál v útoku ke konci posledního zápasu a velice dobře. S ofenzivou jsem byl v Brně spokojený. Šance jsme si vytvářeli, soupeře jsme přehrávali.“

Vzpomněl jste si, že Kalabiška dřív válel v útoku?

„Přesně tak. Má výbornou hlavu, cit pro gól, pro kombinaci. Z kraje byl doplněný rychlostními hráči Holzerem a Petrželou. V přípravě se nám tam zdál nejsilnější a i tým to viděl. Já jenom doufám, že se útočníci dostanou do formy co nejdříve. Měli jsme s nimi řeč. Čekám od nich nějaký impulz. Vecheta je pořád mladý kluk a nevyrovnal se s tím, že dostal v přípravě pozici prvního útočníka. Musí dál pracovat a dokázat nám, že do týmu patří. Určitě bych chtěl, aby někdo přišel. Typologicky nám ten správný útočník pořád chybí. Fenerbahce ale určitě nestihne, soupisku už jsme odevzdali.“

Brno - Slovácko: Kalabiška se skvěle proháčkoval zleva, Trávník ještě lépe zakončil! 2:2 Video se připravuje ...

Co vám řekl duel na Zbrojovce směrem ke čtvrtku?

„Nic. To bude úplně jiný zápas. Ale potřebovali jsme odehrát soutěžní utkání. Jsem rád, že jsme měli aspoň jedno na rozehrání. Jestliže budeme dělat v Turecku taková okýnka vzadu, nedopadne to dobře. Musíme se vrátit k důslednosti a poctivosti na všech postech. Fenerbahce je obrovská kvalita. Stejně jako další možní soupeři pro nás. Larnaka, Midtjylland. Všechno jsou to kvalitní kluby, které jsou ekonomicky i hráčským materiálem někde jinde. Ale pořád si myslím, že se na to dá nachystat. Bude to zase hodně o nás, o prvním zápase. Aby nás nepohltila atmosféra a eliminovali jsme nějakou bojácnost. My nemusíme mít z ničeho strach. Víme, že s těmito týmu dokážeme hrát.“

Dvě posily se rozhodně povedly už nyní, Merchas Doski a Michal Trávník zahráli v premiéře velmi dobře.

„Doskiho jsme nestřídali kvůli výkonu. Hodně toho odpracoval a odevzdal. Co se týká Trávy, ten bude ještě stoupat. Jednoznačně jsme ho sem brali, aby šel do základní sestavy. Dostal důvěru a jsem rád, že se Míša zvedá. Těší mě, že zase začíná být produktivní a vrací se na vlnu gólů a asistencí, kterou měl v Jablonci. Věřím, že zase získá sebevědomí a dokáže, že je dobrej hráč.“