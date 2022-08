Trávník litoval, že nedal gól: Nechce mi to tam spadnout. Postup byl daleko

Při hostování v Turecku proti Fenerbahce skóroval, ve dvojzápase o postup do skupiny Evropské ligy nikoliv. Při vyrovnání Ondřeje Šašinky si však Michal Trávník (28) připsal asistenci. „Vadí mi, že z toho nebyl gól hned ode mě,“ přiznal záložník. „I v lize (proti Hradci Králové) jsem měl šance. Teď mi to tam nechce spadnout,“ posteskl si. Po výsledcích 0:3 a 1:1 se Slovácko přesouvá do play off Konferenční ligy.

Byl postup daleko?

„Zase to bylo složité utkání jako v Turecku. Ale vycházelo nám to líp. V presinku jsme získávali dost balonů, jenže svou nekvalitou jsme nedohrávali některé situace. Ve druhé půlce jsme měli náznaky šancí. Škoda, že jsme nevyhráli aspoň 2:1. Bylo by to lepší pro nás i pro lidi.“

Věřili jste, že ještě můžete favorita zaskočit?

„Po výsledku 0:3 jsme si říkali, že nic nebalíme a zkusíme to. Doma jsme hráli v prvním poločase svou hru, ale do šancí jsme se nedostávali. Bylo těžké se tam dostat. To se trošku dařilo až ve druhé půli. Fenerbahce je zkušený mančaft, pohlídalo si to. Z tohoto ohledu byl postup daleko.“

Vy jste se dostával mnohem víc do hry než v Istanbulu, že?

„V Turecku jsme hráli v trošku jiném rozestavení. Ten druhý zápas byl pro mě lepší, cítil jsem se určitě líp. Měl jsem víc míčů a celkově jsem byl víc ve hře.“

Jak se vám líbil sedmnáctiletý supertalent Arda Güler?

„Fotbalista je výborný. Mladý kluk, asi má všechno před sebou. Klobouk dolů před ním.“

Pomůže vám čerstvá posila Ondřej Mihálik?

„Hrávali jsme spolu v Jablonci. Je to gólový útočník. Jsem rád, že je tu. Určitě nám může pomoct.“

Zvládnete fyzicky nedělní duel v Českých Budějovicích?

„Důležité je dobře zregenerovat. Uvidíme, jak na tom budeme a jak to trenér postaví. Myslím, že by neměl být problém, abych znova hrál.“