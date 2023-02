Bláznivý duel Bayeru: Hložkova tyč, Schickův návrat, mela i řeči o penisech

Nejzajímavějším duelem play off čtvrtečních zápasů Evropské ligy byl z pohledu českého fanouška duel Bayeru Leverkusen s Monakem. V BayAreně nastoupil v základní sestavě Adam Hložek, zatímco Patrik Schick se objevil po zranění alespoň na lavičce náhradníků a do zápasu naskočil na závěrečné minuty. Farmaceutický klub prožil spíše hořkokyselý zápas při porážce 2:3. Emoce však plály i po konečném hvizdu.

Diváků se v Leverkusenu přímo na stadionu sešlo téměř 28 tisíc a mohli se těšit na atraktivní evropskou kopanou. Proč? Inu, potkaly se dva celky, které se zvedají. Jestli totiž něco Leverkusen a Monako spojuje, pak fakt, že oba soupeři vstoupili prachbídně do této sezony, ale postupně se tabulkou posouvají vzhůru.

Pro Bayer tahle evropská prověrka nezačala dobře. Brankář Hrádecký v 9. minutě zaváhal s odkopem míče, důrazně si na něj vyšlápl knížecí útočník Breel Embolo a bylo vymalováno. Hrádecký si kopl kulatý nesmysl po kontaktu se švýcarským forvardem do branky sám. Snažil se pak reklamovat faul, ale málo platné, do akce nešel ani VAR a Monako vedlo.

Adam Hložek působil na hrotu mnohdy odříznut od spoluhráčů, činili se hlavně Moussa Diaby a Jeremie Frimpong. Zhruba v polovině poločasu se Hložek uvolnil na levé straně kličkou, ale zpoza pokutového území nechal vyniknout jen brankáře Nübela, který hostuje v Monaku z Bayernu Mnichov.

Diváky dostala do varu až druhá půle, ve které padly čtyři branky, ale na otočku Diabyho a Wirtze z domácího hlediska reagovali Diatta, který jen o milimetry unikl ofsajdu a v nastaveném čase umlčel BayArenu Disasi. Vítězné trefě monackého kapitána přitom předcházela tyč, kterou napálil Adam Hložek, který posléze zpytoval svědomí a značně rozladěn přenechal v 88. minutě svou pozici Patriku Schickovi, jenž se po zranění vrátil na trávník od začátku listopadu.

Domácí se s nepříznivým stavem snažili ještě něco udělat a v nastaveném čase mohl být slavný český navrátilec Schick. Patičkou se totiž snažil prosadit v hloubi vápna, ale Bayeru třetí gól fotbalové sudičky odepřely.

Porážku těžce kousal i trenér domácích Xabi Alonso. „Na evropské scéně je důležitý každý detail. Ve chvíli, kdy otočíme a dostaneme se konečně do vedení, očekávám od svého týmu mnohem důslednější obranu.“ Defenziva je ovšem slabinou Bayeru během celé sezony, a když vše podpoří zaváháním Hrádecký v úvodu utkání, těžko se v Evropské lize vítězí. Nutno však dodat, že v dalším průběhu zejména první půle finský brankář se slovenskými kořeny nepovedený začátek střetnutí smazal skvělými zákroky.

Leverkusen v napínavém duelu doma podlehl Monaku 2: 3 a do odvety i přes velmi působivou druhou půli pojede s jednogólovým mankem.

Samotná porážka však nemusí být jediná ztráta Bayeru. Krátce po vyrovnávací brance musel střídat Moussa Diaby kvůli zdravotním potížím, které se u něj ukázaly už v týdnu. Až podrobná vyšetření odhalí, o jak závažný problém se jedná. Diaby je v této sezoně s 10 góly nejlepším střelcem týmu a při jeho případné absenci by se otevírala cesta do základu oběma Čechům.

Hořkou dohrou zápasu byla potyčka mezi oběma střídačkami a po cestě do šaten. Aktivně se v ní angažovali i někteří spoluhráči obou Čechů v čele s Jeremiem Frimpongem. Brankář Hrádecký byl po zápase plný emocí. „To, co se přihodilo po závěrečném hvizu, bylo velmi emotivní. Nevím, co se stalo, od některých jedinců to bylo dětinské. V dnešní době chybí respekt vůči soupeři. Zejména u té mladé generace hráčů,“ postěžoval si třiatřicetiletý gólman a dodal, „každý si myslí, že má větší penis než ten druhý. Jsou to děti.“