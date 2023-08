Trpišovský: Nedáváme si do hlavy, že máme náskok. Kdo do Košic nejel?

PŘÍMO Z KOŠIC | Na východě Slovenska je silná komunita košických fanoušků, které dlouhé roky pojí družba s těmi sparťanskými. Před odvetným zápasem s Dnipro-1, který se hraje v Košicích, to slávisté poznali na vlastní kůži. Tedy spíše autobus v klubových barvách utrpěl škody. Přes noc byl „zkrášlen“ několika samolepkami se sparťanskými motivy. „Doufám, že košičtí fanoušci, kteří se hlásí ke Spartě, neseženou tolik lístků,“ usmál se slávistický trenér Jindřich Trpišovský. Jeho tým v prvním utkání exceloval, suverénně vyhrál 3:0, přesto je kouč na pozoru. „Udělají změny v sestavě, budou jistě silnější do ofenzivy,“ varuje.

Rodák z Košic Jakub Hromada bude mít ve čtvrtek v hledišti čtyřicet příbuzných a známých. Jste pod tlakem, abyste ho nasadil do zápasu?

„Zrovna jsem přemýšlel, jestli zaplatil všechny lístky. (usměje se) Pravda, pod tlakem trochu jsem. Kuba mě s tím v dobrém otravoval už na soustředění v Rakousku, že určitě pojedeme do Košic. Když Dnipro-1 vypadlo s Panathinaikosem, hrozně moc tím žil. Bude to pro něj jistě skvělý zážitek. Když to bude jen trochu možné, budeme se snažit, aby se objevil na hřišti.“

Do Košic nepřicestoval z prvního zápasu vykartovaný Igoh Ogbu. Kdo ještě chybí?

„Především je s námi David Douděra. V úterý absolvoval celý trénink, je stoprocentně připravený. V Praze zůstali Ondra Lingr s Conradem Wallemem. Sice se u nich nepotvrdilo svalové zranění, ruptura se na magnetické rezonanci neobjevila, ale v konkrétním místě mají tekutinu. Od začátku by určitě nastoupit nemohli, ale na část duelu ano, přesto jsme je z preventivních důvodů nechali doma. Částečně to je vinou velkého přetížení, z části kvůli špatnému trávníku v Edenu. Existuje malá teoretická šance, že budou k dispozici na Baník.“

V prvním duelu jste vyhráli 3:0, držíte komfortní náskok. Jaký zvolíte přístup při skládání sestavy?

„Nedáváme si do hlavy, že máme náskok. A to přesto, že první zápas pro nás vyzněl výsledkově dobře. Jsme si vědomi toho, jak náročná cesta k vítězství 3:0 vedla. Navíc nemáme Ogbua, v prvním zápase skvělého Lingra, střelce jednoho gólu Wallema. Ve čtvrtek hrajeme o hodně, nebereme to tak, že máme výhodnou pozici. Jdeme to odehrát jako první utkání. Dnipro-1 má skvělý tým, skvělé individuality a v uvozovkách v domácím prostředí to budou chtít potvrdit. My chceme ale vyhrát.“

Čekáte tedy úplně jiný zápas?

„Jednoznačně. Před týdnem jsme Dnipro-1 zaskočili herním projevem, určitě se budou chtít rehabilitovat. Bude tady odlišné hřiště než v Edenu. Ukrajinský tým jsem viděl na Panathinaikosu, remizovali 2:2, ale herně byli jasně lepší. Udělají změny v sestavě, budou jistě silnější do ofenzivy.“

Odveta má být vyprodaná, část fanoušků jistě bude fandit Slavii, ale část košických příznivců má silnou družbu se Spartou. Víte o tom?

„Poznali jsme to na našem klubovém autobusu, který byl přes noc polepený symboly Sparty. Takže ano, zaregistrovali jsme to. Nicméně doufám, že bude vyprodáno. Podle reakcí, které jsme během středy měli, nám místní budou fandit. Hlavně kvůli Hromadičovi a Schranzovi. Doufám, že košičtí fanoušci, kteří se hlásí ke Spartě, neseženou tolik lístků.“

V Edenu je položený nový trávník. Máte informace, zda vše běží podle plánu?

„V úterý před odletem vypadal dobře, byl jsem přímo u hřiště. Na trávník jsem sáhl a drn zůstal tam, kde má být. Hustota trávy, rozměr vláken je přesně tak, jsme si to představovali původně. Koberec má přes čtyři centimetry. Intenzivně se na něm bude pracovat každý den až do neděle. Už nyní je o devadesát procent lepší. Jestli se uchytí, jak má, bude v Edenu mnohem lepší hřiště. Snad se přiblížíme trávníku v Košicích. O něm mohu mluvit jen v superlativech, je to špička. Věřím, že stejné kvality se dočkáme v Edenu.“