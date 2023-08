Šestý pokus inženýra Jurečky. Král střelců se trápí, ale Trpišovský mu věří

PŘÍMO Z KOŠIC | Náplní jejich práce je střílet góly. Co nejvíc to jde. Když se zadání daří, je svět zalitý sluncem. Pokud ne, mnohdy nepomůže ani návštěva u psychologa. Že útočníci mají tvrdý chleba, moc dobře ví Václav Jurečka. Na konci minulé sezony explodoval, v nadstavbě nasázel rekordních dvanáct branek. Teď se však nemůže za boha trefit. Šestý pokus v ročníku bude mít ve čtvrtek v Košicích, kde Slavia vyzve k odvetě třetího předkola Evropské ligy ukrajinské Dnipro-1. Z Prahy si přivezla pohodlný náskok 3:0.

Nepřivodit si vlastní hloupostí a nezodpovědností zbytečné problémy, v ideálním případě vyhrát odvetný zápas s Dniprem-1 za tři body, zapsat důležité body do koeficientu a konečně rozstřílet Václava Jurečku. Tak znějí klíčové úkoly Slavie před čtvrteční druhou srážkou s Ukrajinci. První s přehledem ustála. Triumf 3:0 byl hodnověrným odrazem dění na edenském oraništi.

„Chceme zase vyhrát,“ vyhlásil v předvečer utkání kouč Jindřich Trpišovský.

A nejlépe za gólového přispění útočníka, který vlastní vysokoškolský diplom v oboru městské stavitelství. Václav Jurečka se v prázdninových měsících léta páně 2023 ošklivě pere s koncovkou. Jakousi signifikantní scénou střelcova marasmu je výjev z dvaapadesáté minuty nedávného ligového zápasu se Zlínem. Po ráně Ondřeje Lingra se fotbalista, o němž je řeč, dostal do komfortní palebné pozice. Bílou kouli stačilo poslat kamkoliv do sítě, vždyť Stanislav Dostál se po zákroku válel na zemi…

Jenže pohodlná dorážka se nekonala, levačka jen slabě postrčila míč před sebe, gólman ho zastavil rukavicemi a Jurečka se v zoufalství chytil za hlavu.

„Větší šance už snad ani být nemůže,“ komentoval zahozenou tutovku Trpišovský. Jurečka přišel do Slavie minulé léto jako nenápadná posila ze Slovácka. Musel si zvykat na jiný herní systém. Na startu angažmá se na hřišti nechoval instinktivně. Hodně přemýšlel, jak se pohybovat, jaké úkoly plnit po ztrátě míče, při zakládání akcí. „I tým si musel zvyknout na jeho typologii,“ podotkl slávistický trenér.

Adaptace trvala, i vinou zranění. Ke konci jara však do sebe všechno zapadlo. Zlom nastal v nečekaném - kdekdo by řekl v obyčejném - okamžiku bez jakékoliv uchopitelné symboliky. Na apríla vedla Slavia 3:0 nad Olomoucí. Jurečka zvyšoval na 4:0 v 94. minutě… „Branka mně hrozně pomohla,“ vypíchl zásadní impuls pro sebevědomí. Od té doby začal hrát v základní sestavě a v nadstavbové části FORTUNA:LIGY až absurdně uletěl. V pěti zápasech nashromáždil neuvěřitelných dvanáct tref. „Skóroval by i hlavou z půlky,“ smál se Jindřich Trpišovský.

Radostné chvíle jsou však minulostí. Forma odletěla neznámo kam, což se ukazuje i na datech analytické společnosti Wyscout.