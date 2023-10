Kapitán Leverkusenu chválil Kováře: Podržel nás. Pomohla i Hložkova šajtle

Malebný stánek u Romsdalfjordu v Molde hostil druhé kolo Evropské ligy a přijela německá mašina s názvem Bayer. Ne, písmeno „n“ na konci se nikam neztratilo. Je to totiž právě Leverkusen, který vede bundesligu a po jednoznačné domácí výhře nad švédským Häckenem na úvod Evropské ligy, kouč Xabi Alonso toužil završit klání se seveřany šesti body. To se také povedlo, i když se jednalo o náročnější úlohu než se švédským sokem.

Molde je totiž na domácí umělé trávě silné. V základu Bayeru si to na vlastní kůži prožili brankář Matěj Kovář a útočník Adam Hložek. Kovář zatím v sezoně dostává prostor jen v Evropské lize a po Häckenu se blýsknul i v Molde. „O výhře jsem nepochyboval, protože jsem věděl, že máme v bráně dobrého gólmana. Kovář nás jednoznačně podržel. Musíme se poučit do dalších zápasů, abychom soupeře zbytečně nepouštěli zpátky do hry. Mohlo by se nám to příště vymstít,“ řekl po utkání zaskakující kapitán Jonathan Tah.

Za normálních okolností má na ruce kapitánskou pásku finský gólman Lukáš Hrádecký, jenž kroutí u „die Werkself“ už šestou sezonu. Nyní dle zvyklostí v novém ročníku zůstal na lavičce a sledoval zdařilé počínání kolegy a konkurenta Kováře, který čelil ve druhé půli zvýšenému tlaku Molde a kreativitě jejich kapitána Magnuse Eikrema. V 76. minutě bývalého brankáře Sparty a Manchesteru United zachránila tyč po střele Erika Kitolana. Tři minuty před koncem už ale nestačil na hlavičku Erika Breivika. Více však Molde nestihlo a padlo o gól 1:2.

Českého fanouška však může těšit, že se na vítězné trefě Nathana Telly již v první půli podílel Adam Hložek skvělou asistencí. Jeho utažená šajtle mezi beky na nabíhajícího Angličana snesla ta nejpřísnější měřítka. Tella pak sice situaci neměl nejsnadnější, ale přesnou trefou už po 18 minutách předeslal další průběh utkání a vsítil vítězný gól. Hložek se pak dál snažil a šel za gólem, dokonce rozehrával i přímé kopy v blízkosti brány, ale bez většího efektu. Asistenci směřující k výhře mu sice nikdo neodpáře, ale asi i on sám tuší, že ve srovnání s Viktorem Bonifacem nadále ztrácí.

„Naši útočníci hráli skvěle, akce před gólem Telly byla přesně to, co chceme. Mrzí mě, že ve druhém poločase jsme až příliš kalkulovali s výsledkem,“ komentoval španělský kouč.

Alonso tak vlastně nepřímo chválil hlavně přihrávku Hložka, která jednoznačně gól vyrobila. Oba Češi patřili k nejlépe hodnoceným hráčům utkání. Do rozjeté bundesligové sestavy Bayeru jim ale ještě několik stupínků v tuto chvíli schází, což platí dvojnásob, když se teď „Farmaceuti“ rozjeli. „Vše je o provázanosti Xabiho Alonsa s týmem. Jeho znalosti fotbalu jsou obdivuhodné a hráči mu věří. Všichni táhneme za jeden provaz a máme ty nejvyšší ambice. Proto je Bayer nyní nahoře,“ nechal se slyšet po další výhře sportovní ředitel klubu Simon Rolfes.