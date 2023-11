Priske o Gomezovi: Uvažoval jsem, že budu střídat už před poločasem

PŘÍMO Z GLASGOW | Po prvním poločase byla zralá na ručník, na konci souboje s Rangers v Evropské lize (1:2) ale Sparta ještě sahala na body. Tým trenéra Briana Priskeho si však výkon zkomplikoval v prvním poločase a do dalších zápasů je alarmující situace v defenzivě. Hlavně James Gomez odehrál zápas, na který bude chtít co nejrychleji zapomenout.

Chtěl jste střídat Gomeze i dřív než o poločase?

„Pro Gomeze to byl určitě těžký zápas a složitá zkušenost. Na svá bedra si toho bude klást hodně, ale vyhráváme i prohráváme společně. A nakonec je to vždy moje zodpovědnost. Samozřejmě když začnete tak, jak začnete, tak vždy uvažujete, jestli vystřídat už po pětadvaceti třiceti minutách. Ale ještě pak dostal ještě žlutou kartu, což nám to rozhodnutí dost usnadnilo.“

Ovlivnilo vás v rozhodování, zdali střídat, nebo ne, že jste neměl k dispozici dvě stálice v defenzivě?

„Co se týče Krejčího a Panáka, je to tak, jak to je. Hrajeme s hráči, které máme k dispozici a věříme všem. Musíme činit určitá rozhodnutí, takže nechci jít do diskuze, jestli by nám pomohlo, kdyby tu byli. Nevíme to, nebyli tu. Takže jsme postavili defenzivu nejlépe, jak jsme mohli. Nechci do té diskuze jít, udělali jsme to nejlépe, jak můžeme. Jednoduše nebyli dostupní.“

Bylo už před zápasem dáno, že Haraslín odehraje jen třicet minut?

„Ano, začal na lavičce, protože ještě není připravený začínat v zápasech, byl pár týdnů mimo a není nikdy snadné dostat se zpět do zápasového rytmu. Musíme mu naordinovat zátěž správným způsobem. V posledních týdnech zažil dobré pokroky. Uvidíme, doufejme, že bude co nejdřív připravený na víc minut. Ve druhém poločase jsme hned viděli jeho vliv na tým.“

V čem jste zlepšili druhý poločas?

„Všichni se ve druhém poločase zlepšili. Od Asgera, Lukáš Sadílek měl taky velmi silný druhý poločas. Měli jsme víc odvahy, našli jsme pár dobrých pozic, trochu nám pomohla i změna rozestavení, což nám pomohlo v první fázi lépe držet míč a pak udeřit trochu výš na hřišti a vytvořit si šance, které jsme si vytvořili. Samozřejmě nám pomohla i kvalita Lukáše Haraslína. Ale taky pár hráčů zlepšilo své výkony a zároveň jsme neměli co ztratit. Potřebovali jsme změnit spoustu věcí včetně přístupu a mentality, jak jsme chtěli pracovat a víc bojovat. Jsem rád, že jsem to na týmu viděl.“

Co střídání Qazima Laciho? Vypadal, že nebyl úplně spokojený.

„Je to docela jednoduché. Dostal kopanec těsně předtím než byl vystřídán, cítili jsme, že nemůže pokračovat, on to viděl naopak, ale už jsme se rozhodli.“

Byli Rangers zkrátka lepším týmem?

„Ano, byli, to si musíme přiznat. Když zhodnotíme celých devadesát minut, byli lepší než my. Obzvlášť v prvním poločase nás trestali, vytvořili si velké šance a my jsme se s tím potýkali. Jednak jsme si nezvládali tvořit šance, které si normálně vytváříme, jednak jsme měli problémy v defenzivě.“

Jak ovlivnila porážka situaci ve skupině?

„Betis vyhrál? Ano. Samozřejmě to teď vypadá složitě, máme před sebou ještě dva zápasy a musíme vybojovat spoustu bodů, pokud chceme skončit na druhém místě ve skupině. Pak ještě záleží na Glasgow, aby zahodili nějaké body. Teď se tedy nesoustředím na skupinu z tohoto pohledu, musím utkání zanalyzovat co nejdřív a pak nás čeká klíčový zápas na Baníku. Po dnešku bude těžké postoupit, ale už jsme odehráli několik dobrých zápasů a určitě můžeme ještě posbírat nějaké body.“