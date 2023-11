Krejčí je zpátky: Španělsko mi pomohlo. Konec v Evropě? Nepříjemné

Když byl měsíc na marodce, ve Spartě se pár věcí změnilo. Ladislav Krejčí dorazil do nově upraveného tiskového centra na Letné a do trenéra Briana Priskeho šťouchl: „To je nové?“ Ano, ale podstatnější je, že český mistr je oproti době před zraněním kapitána v dost jiném postavení v Evropě. Po zisku jednoho bodu ze dvou zápasů s Rangers je na hraně. Aby si udržel naději na postup z druhého místa, potřebuje ve čtvrtek porazit Betis. „Věříme do poslední chvíle,“ řekl Krejčí. Promluvil i o Španělsku, kde léčil pochroumané lýtko.

Jste připravený po zranění odehrát celý zápas?

„Věřím, že ano. Druhý týden už jedu naplno s týmem a doufám, že na devadesát minut to bude.“

Jak jste prožíval čekání na návrat? Po pauze najednou naskočíte proti Betisu…

„Žádné čekání na zápas kvůli zranění není příjemné, ale těšil jsem se dost. A těšíme se všichni. Pro takového zápasy fotbal hrajeme.“

Během pauzy jste byl i ve Španělsku. Odpočinul jste si i psychicky?

„Určitě, ze začátku mi to hodně pomohlo, protože není jednoduché, když je tým v sezoně a vy toho nejste součástí. Aspoň na chvíli jsem z toho prostředí vypadnul a soustředil se jen na to, aby se tělo dalo do kupy.“

Jaký jste měl režim?

„Ze začátku jsem byl v zahraničí a potom už v rukou sparťanských fyzioterapeutů. Poslední dva týdny jsem v tréninku s týmem a jedu naplno.“

Sledoval jste ve Španělsku i Betis?

„Plně jsem se věnoval rekonvalescenci a udržoval kontakt s týmem. Zápasy Betisu jsme sledovali stejně jako normálně.“

Už víte, jak uhlídat útočníky Betisu?

„Určitě týmovou taktiku máme, ale o té se bavit nebudu. Nejdůležitější bude udržet koncentraci po celou dobu zápasu. Myslím, že ve Španělsku jsme měli velmi slušný první poločas. Ve druhém už nás soupeř přehrával. Musíme se držet plánu, se kterým do toho jdeme. Nesmí se stát, že někdo někde bude chybět, protože Betis má kvalitu na to, aby toho využil.“

Postup do další fáze Evropské ligy už nemáte ve svých rukou. Jak to kabina prožívá?

„Nálada je za mě dobrá. Klukům pomohla i reprezentační pauza, mohli si odpočinout. Před tím byla intenzita opravdu velká, takže si dopřáli aspoň krátký odpočinek. Hlavně po psychické stránce. Ale motivaci máme stejnou. Chceme se porovnávat a porážet lepší týmy, které mají větší jméno než my. O to stojíme v takových zápasech. V postup věříme do poslední chvíle.“

Je pro vás velký rozdíl, jestli budete hrát Evropskou, nebo Konferenční ligu?

„Jednoznačně. Budeme se snažit, abychom měli šanci hrát Evropskou ligu. Je to velký rozdíl.“

Ve hře je pořád možnost, že na jaře budete úplně bez evropských pohárů. Byl by to malér?

„Evropa je důležitá část toho, kde a jak se chceme prezentovat. Chceme se porovnávat s těmi nejlepšími týmy a takové můžeme potkat jen v evropských soutěžích. Pro mě osobně by to bylo velké znepříjemnění celé sezony. Ale nad tímhle vůbec nepřemýšlím. Věřím, že v Evropě na jaře budeme.“

Hrajete rád v mrazech? Teplota během zápasu bude jistě kolem nuly.

„Nehraju. Ale je to součástí fotbalu, pro všechny to je stejné. Na motivaci nebo natěšení na zápas to nic nemění.“