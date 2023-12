Evropská Slavia, verze 2023? Mnohem dál než loni. Roli hraje i stav hřiště

Noc a den. Tak by se dal popsat slávistický evropský podzim 2022 a 2023. Zatímco před třinácti měsíci kousali v Edenu hodně nepříjemné vyřazení ze základní skupiny Konferenční ligy, nyní jsou krůček od přímého postupu do osmifinále o úroveň lepší soutěže. „Současný tým je mnohem dál,“ říká trenér Jindřich Trpišovský.

Vyčerpané tváře hráčů, smutek a rozhořčení na obličejích fanoušků. Hřiště připomínající oraniště. Takové byly obrázky v Edenu loni v listopadu poté, co Slavia doma remizovala se Sivassporem a nepostoupila ze skupiny Konferenční ligy. Ve společnosti Turků, Ballkani a Kluže byla favoritem, výsledek se tak dal považovat za ostudu. Po roce může být nálada ve Vršovicích naprosto odlišná.

„Jedním z důvodů nepovedeného podzimu byl stav hřiště. Ačkoli ani teď není v ideálním stavu, oproti loňsku je zlaté,“ tvrdí Jindřich Trpišovský.

„Současný tým je mnohem dál. Jsme vyspělejší takticky a jsme týmovější. Evropské zápasy hodně rozhoduje, pokud je každý hráč schopný hrát dopředu i dozadu. Vzpomínám si letmo třeba na Kluž, kdy jsme měli velké problémy s přečísleními, někteří hráči, kteří tu už nejsou, tyto věci nebyli schopni plnit. Ti současní dokážou plnit požadavky evropského fotbalu,“ míní kouč.

Koho ze sestavy, která nastoupila při šokujících ztrátách s rumunským celkem, může myslet? Možná Mosese Usora, který měl záblesky geniality, ale nepracoval na sto procent. Možná Ewertona, pro kterého platilo víceméně to samé, nebo ledabylého Aihama Ousoua. Nyní Slavia vyhrála čtyři zápasy ve skupině, což je se součtem se dvěma v předkolech obdivuhodný pokrok.

„Strašně rád dosahuji se Slavií věcí, které se v naší éře předtím nepodařily. Je to pro mě hrozně lákavé a hodně si toho vážím. Je to prestižní i po stránce koeficientu,“ říká Trpišovský, pro kterého by byl postup z prvního místa historickou premiérou.

Proti Servette mu stačí remíza. Tým ze Ženevy, který v úvodním kole se Slavií prohrál 0:2, se po rozpačitém startu sezony zvedl. Je ve dvanácti utkáních neporažený a vyšvihl se na čtvrté místo švýcarské soutěže. Jsou tu však dvě „ale“ – má jistotu třetího místa a v neděli jej čeká důležité utkání s Luganem. Možná tak nebude klást přílišný odpor, což realizačnímu týmu „sešívaných“ uvolní ruce při rotování kádru.

„Do sestavy se po delším zranění vrátí Ivan Schranz. Snad naváže na své evropské střelecké úspěchy,“ odtajnil například trenér. Kdokoli bude na hřišti, zažije tentokrát nejspíše usměvavý závěr skupiny. Zapomeňme na předchozí rok, silná evropská Slavia je zpátky.