ZNÁMKY Sparty: Kuchtovo poprvé, silný střed a skvělý Birmančevič

Splnili cíl, který vedl k postupu. Fotbalisté Sparty zvítězili na hřišti Arisu Limassol 3:1 a míří do jarní fáze Evropské ligy. Velmi výrazně je k vysněné metě popostrčil Veljko Birmančevič. V Evropě se také konečně v rudém dresu trefil Jan Kuchta. Jaké známky si od iSport.cz za to vysloužili oni i jejich spoluhráči? Podívejte se na hodnocení všech na škále 1-10, pro jeho zobrazení se zdarma zaregistrujte, nebo přihlaste. Získáte tím přístup do diskuzí, k výsledkům anket i k dalšímu obsahu.