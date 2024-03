Zdrcený Provod: I Giroud říkal, že to není červená. Zničený svátek fotbalu

Co říkáte na vyloučení Tomáše Holeše?

„Za mě to červená nebyla. Zákrok jsem viděl, Tomáš mu sice stoupl na nohu, ale to proto, že Calabria ležel pod ním. Nebyl to surový zákrok nataženou nohou, nebyl nijak nebezpečný. Kapitán Milána to dobře prodal. Vůbec nerozumím tomu, že byl rozhodčí volán k přezkumu. Bohužel tohle rozhodnutí zničilo celý zápas a svátek fotbalu, který jsme si chtěli všichni užít.“

Přezkum u obrazovky trval několik minut. Doufal jste, že sudí červenou kartu neudělí?

„Vůbec jsem nevěřil, že k VARu jde... Myslím, že i Giroud říkal, že to pro něj není červená karta. Stejně tak další hráči soupeře. Na druhou stranu, jestliže jde rozhodčí k obrazovce, většinou to je problém. A to se potvrdilo.“

Anketa Byl Tomáš Holeš proti AC Milán vyloučen správně? ANO NE

V deseti jste pak dvakrát rychle inkasovali a bylo po nadějích, že?

„Přesně tak. Nevím, asi jsme měli dřív přepnout do defenzivnějšího módu. Na hřiště jsme ale šli s jasným plánem, protože jsme věděli, jaký výsledek potřebujeme. Chtěli jsme to zkusit, zkusili jsme, ale kvalita Milána je tak velká… V druhém poločase jsme už přepnuli do režimu, který jsme hráli v Miláně, a bylo to úspěšnější.“

Bylo znát, že jste na AC chtěli vletět. Ale začátek zápasu byl extrémně rozkouskovaný.

„Byl to od soupeře účel, protože jsme na ně vletěli, náš plán fungoval. Bohužel je škoda, že jsme si ani v jednom duelu nevyzkoušeli, jaké to je hrát v jedenácti. V obou utkáních jsme v prvních třiceti minutách ukázali kvalitu. Zasloužíme si respekt. Červené karty celý dvojzápas rozhodly.“

Jak se cítí Tomáš Holeš v kabině?

„Omlouval se, což je jasné. My jsme ho ale okamžitě podpořili, protože rozhodnutí rozhodčích nikdo nechápe. Jak realizační tým, tak všichni kluci v kabině.“

Z celé Slavie bylo znát, že si na postup extrémně věříte. Je hořké přijmout porážku po takovém průběhu?

„Jasně. Já ale musím říct, že je neuvěřitelné, kam se Slavia posunula. Prohrajeme 2:4 v Miláně a všichni lidi i média říkají, že jsme schopni postoupit. Škoda, že jsme nemohli ukázat víc.“

Bylo složité udržet po červené kartě emoce?

„Bylo to vyhrocené, ale na hřišti jsou emoce jiné, člověk se snaží soustředit na jednotlivé věci.“

Fanoušci po některých verdiktech rozhodčích házeli kelímky na hřiště. Vy jste komunikoval s Tribunou Sever. Co tam probíhalo?

„Rozhodčí mě poprosil, abych šel lidi uklidnit, protože to tam létalo. Mám pro ně pochopení, protože se na to všichni těšili a věřili, že uhrajeme dobrý výsledek. Když to pak sudí takhle ovlivní, je to složitý jak pro ně, tak pro nás. Ale házení kelímků ničemu nepomůže. To jsem se jim snažil říct.“

Celé pozápasové studio s Josefem Hušbauerem po Slavia - AC Milán Video se připravuje ...