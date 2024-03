Přísná červená pro Holeše? U nás by se k videu ani nešlo, říká Hušbauer

Vyloučení, sympatický výkon a prohra 2:4, která dávala nějaké šance na zvrat. To se odehrálo před týdnem na San Siru z pohledu Slavie v prvním zápase osmifinále Evropské ligy. I odveta proti AC Milán rozepsala podobný scénář. Mojmír Chytil se ocitl v šanci, sešívání se tlačili za gólem, jenže pak se ozval VAR. Švédský sudí Glenn Nyberg se šel podívat na monitor a… vytáhl červenou kartu pro Tomáše Holeše. „Přísné. V české lize by se to vůbec neřešilo,“ hodnotil výrok Josef Hušbauer ve studiu iSport.cz.