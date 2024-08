Zrod plzeňské komety (16): Panoš jako Kolář, po EURO explodoval

PŘÍMO Z KOŠIC | Poslat šestnáctiletého kluka do základu v kvalifikaci Evropské ligy? Na první pohled bláznovina, šílený tah. Jenže v Plzni vědí, koho v kádru mají. Vytažení Jiřího Panoše proti Kryvbasu v Košicích vyšlo. Mladý talent z Klatov trefil nádherný gól a pomohl k výhře 2:1. Kde se vzal generační talent, jak svého hráče nazval trenér Miroslav Koubek? „Dělá mi ohromnou radost,“ říká pro iSport.cz a deník Sport Jiří Žilák, který hráče vedl na jarním mistrovství Evropy do 17 let.