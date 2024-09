Trpišovský nakupoval u Stoičkova, musí nahradit Ogbua: Poradíme si

PŘÍMO Z RAZGRADU | Po obědě navštívil obchod patřící bulharské legendě Christo Stoičkovovi. Nakoupil pár předmětů. „Procházku jsem si užil,“ smál se Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci. Kratochvíle tím ale končí. Slavia ve středu proti Ludogorci vstoupí do ligové fáze Evropské ligy a hned chce naplno zabrat. Obejít se však musí bez klíčového stopera Igoha Ogbua, který se zranil v sobotní klasice s Plzní. „Je to nepříjemné, protože obrana nám fungovala skvěle,“ posteskl si slávistický kouč. Pro středeční střet musí vymyslet jiné personální řešení. Jaké?

Pojďme k tomu, co vás ve středu čeká. Jak velkým problémem je zranění stoperské stálice Igoha Ogbua?

„Igy má pro nás faktor X, je to specifický hráč, proto ještě nechyběl ani minutu. Je silný v obou pokutových územích, vše dělá na sto procent, z čehož i vyplynulo zranění. Mrzí nás to. Doufám, že bude relativně brzo zpátky. Je to nepříjemné, protože obrana s ním fungovala skvěle. David Zima ale zvládl dohrát zápas výtečně. Máme však zastupitelnost, proto se kádr takhle staví.“

Může Ogbuova absence katapultovat do sestavy Štěpána Chaloupka?

„Může, ale to platí jak pro Štěpána, tak pro Filipa Prebsla, Zimiče, Mikuláše Konečného. Uvidíme. Igyho zranění vypadá líp, než jsme si mysleli. Možná nám pomůže už v závěru podzimu, třeba už po reprezentační přestávce. Nyní po přechodnou dobu si poradíme s hráči, které máme.“

Při pohledu na zápasy, které vás v Evropské lize čekají, se Razgrad jeví jako nejsnazší sok. Není to zrádná pozice?

„Každé utkání bude důležité. Z prvních čtyř hrajeme třikrát venku, takže s Razgradem to bude určitě důležité. Není radno soupeře podceňovat, v Evropě má skvělé výsledky, fotbal umí. Přirovnal bych to k loňskému vstupu na Servette. Tehdy také šlo o první duel ve skupině.“

Ludogorec má v kádru hodně cizinců, ale jeden vyčnívá – švýcarský útočník Kwadwo Duah, účastník mistrovství Evropy. Je to největší hrozba?

„Má výbornou figuru, je to fyzický hráč, dává spoustu gólů, vysoký, silný útočník. Klasická devítka, kterou jsme si probrali na videu. Musíme si na něj dát pozor. Ale nejen na něj. Razgrad je specifický tým, směs hráčů, kteří jsou hodně techničtí. Ať hráči z jižní Ameriky, nebo ti, co prošli Španělskem, Portugalskem. Proto jsou nejnebezpečnější v ofenzivní fázi. Sílu mají v technické vybavenosti a práci s míčem. To je charakterizuje. Mají rádi míč, ale zároveň si umí zalézt do bloku. Bude to o tom, kdo komu víc vnutí svůj styl hry.“

Počítáte, že využijete nejnovější akvizici Simiona Mícheze?

„Upřímně, ještě bude potřebovat aklimatizaci. Příchody během sezony jsou složité. Kdyby hrál na křídelní pozici, bylo by to pro něj snazší než na pozici beka nebo halfbeka. Má obrovské předpoklady, ale musí si zvyknout. Počítáme, že nastoupí v průběhu utkání.“

A Ondřej Lingr?

„Věřím, že bude mít roli střelce důležitých gólů. Je to emoční hráč. U nás uměl hrát v základní sestavě. Do budoucna s ním v této roli počítáme. Věříme, že bude ve stejném rozpoložení, jako když odcházel. Tehdy byl pátým nejvytíženějším hráčem týmu, což o jeho důležitosti vypovídá. Má hendikep, že za poslední rok toho odehrál minimum. Ještě to není na celé utkání. Jestli nastoupí v základu? Je to varianta. Rozhodneme se po tréninku.“

Už jste se byli podívat v Razgradu?

„Měli jsme mítink, pak jsme se byli krátce podívat ve městě. Jeden zážitek mám, byl jsem v obchodě Christo Stoičkova, koupil jsem si u něj nějaké věci. Z procházky jsem nadšený.“