Ujfaluši rozebírá soka Plzně a nabádá: Agresivně! Nebál bych se hrát Panoše

Plzeň čeká důležitý zápas o postup z hlavní skupiny Evropské ligy. Na západ Čech dorazil nepříjemný Real Sociedad, ambiciózní klub ze španělského Baskicka. Viktoria vyhlíží po třech remízách první tři body, které do tabulky nutně potřebuje. Jaký soupeř čeká výběr Miroslava Koubka? „Určitě patří do nejlepší osmičky ve Španělsku,“ říká někdejší reprezentační kapitán Tomáš Ujfaluši, jenž působil tři roky v Atlétiku Madrid.

O španělském fotbale si udržuje přehled, ze své bohaté kariéry má v Pyrenejích řadu známých a dobrých kontaktů. Tomáš Ujfaluši (46) jezdí často v roli skauta i do Plzně, pokud to časově zvládne, chystá se do Doosan Areny i na čtvrteční duel. „Pro každého je to velká šance se prodat,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.

Jaký soupeř přijel do Plzně?

„Nemá v kádru obrovskou hvězdu. Kapitána dělá Mikel Oyarzabal, to je tahoun, ale celkově hrají hodně týmově. Líbí se mi Japonec Kubo, je vrtkavý, rychlý, gólový a ve 23 letech dělá velké pokroky. Hraje tam třetí sezonu, pravidelně střílí góly, každý rok je lepší a lepší. Sociedad má také silné standardky, relativně mladý tým, důležitá je tam týmová práce. V lize ještě nejsou na úrovni z minulé sezony, teď jsou jedenáctí. Ale dostávají se zpátky směrem k pohárovým pozicím. Naposledy vyhráli na Seville, v Evropské lize zvítězili na hřišti Tel Avivu.“

Může je Viktoria porazit?

„V domácím prostředí už odehrála fantastické zápasy, naposledy přejela Spartu. Musí být agresivní, nenechat soupeři prostor. Když na ně vylezou, pod tlakem dělá soupeř vždycky chyby. Odhaduji, že to takhle na začátku vyzkouší, aby Sociedad trošku potrápili. Musí si soupeře dobře načíst, určit, jak budou hrát. Sociedad doma se Sevillou naposledy vyhrál, uvidíme, jaké udělá trenér změny.“

Na jakou úroveň klubů patří Sociedad ve Španělsku?