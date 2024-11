Trpišovský: Frankfurt? Sci-fi film. Vrhače jako Dweh stále hledáme

PŘÍMO Z FRANKFURTU | Oproti obvyklým evropským výjezdům zažívá Slavia i Jindřich Trpišovský něco jiného. Ve Frankfurtu je největší evropské letiště hned poblíž stadionu, takže do města se tým prakticky nepodívá. „Je to jak sci-fi film, jsme v obřím hotelu. Na snídani jsem šel z pokoje 800 metrů,“ smál se trenér a pak se rozmluvil o důležitosti zápasu či taktice dlouhých autů.

Frankfurtský trenér Dino Toppmüller označil tento zápas za nejtěžší domácí utkání v Evropské lize. Jak se vám to poslouchá?

„Moc hezky. Je to jiné, než když jsme před sedmi lety vyráželi na venkovní zápasy, často nám i pletli jméno klubu. Je to hrozně hezké, že tým jako Frankfurt, špičkový klub bundesligy, o vás ví hodně a má z vás respekt. Ukazuje to kvalitu našich hráčů i týmu celkově. Frankfurt vypadá v této sezoně výborně. Měl skvělý zápas s Bayernem, na Besiktasi. Čeká nás ještě těžší zápas než v Bilbau, náročný na rychlost. Prověří to individuální nároky hráčů.“

Od příletu trávíte čas jen v okolí letiště, je to pro vás příjemné či naopak?

„Od obojího trošku. Přijemné je, že jsme hned na hotelu, takže odpadá logistika přenášení věcí, ale zároveň to je jak v nějakém sci-fi filmu. Náš hotel je obrovský, dva tisíce pokojů, měl jsem to 800 metrů z pokoje na snídani, dnes mám nachozený už rekord. Na procházku jsme šli zpátky na letiště, protože se nikam jít nedalo. Je to specifické, ale osobně mi to vlastně hodně vyhovuje, někdy jsou transfery z letiště dlouhé.“

Po třech zápasech máte čtyři body. Cítíte nutnost bodovat ve Frankfurtu?

„Stále je ještě brzy. Každý zápas v Evropě je důležitý kvůli bodům, ale prezentujete se jako klub a chcete dělat radost fanouškům. Nejpodstatnější je tabulka, ale nikdo nedokáže odhadnout, kolik bodů bude potřeba. První tři zápasy ze čtyř hrajeme venku, což je na body složitější. V Bilbau i Razgradu ale měly výkony bodové parametry. Plzeň tady urvala remízu. Tabulka se láme, ale myslím si, že pro nás přijdou ještě důležitější zápasy. Bude důležité zvládnout ty domácí. Já osobně na tabulku fakt nemyslím.“

Co jste si z remízy Frankfurtu s Plzní 3:3 vzal?

„Viděl jsem zápas v televizi doma, teď jsme z něj měli sestřih. Čerpali jsme z částí zápasů s Bayernem, Unionem a hodně jsme použili právě Plzeň. Jsou v ní totiž hráči, které známe, miniduely vám hodně napoví. Zápasy v Evropě jsou pro Eintracht trochu jiné, drží míč víc než v lize, kde hrají na rychlý protiútok, zvlášť doma. Na Plzeň jsme koukali, abychom viděli, jak se Marmúš a Ekitiké prosazovali proti defenzivě, která je u nás vyhlášená.“

Když už jste tedy ze zápasu čerpali, nehodilo by se vám potrénovat dlouhé auty? Plzni vycházely...

(směje se) „Bylo by to fajn, ale my vrhače stále hledáme. Ať zkoušíme, co můžeme, nejlépe to stále hází Bóřa (Jan Bořil). Metráž, kterou hází Dweh, tam nemáme. Hledáme jiné cesty, kluci auty trénují. Hodně jsem si všiml, že někde je hráči hází pomalu jednou rukou, mají ji za míčem a druhou ruku mají jen lehce z boku. Techniky jsou různé. Recept je to dobrý, ale budeme tam muset hráče dostávat jiným způsobem.

Jak se vám líbí místní stadion?

Fantastická tráva, supr rychlá. Až se nakropí, bude to opravdu rychlé. Někdy jsou nové arény až moc moderní, tohle je něco mezi. Útroby jsou moc hezké, stadion je kolos. Na stadiony máme zkrátka štěstí. Řadím ho k nejlepším arénám, kde jsme byli.“