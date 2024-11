Plzeň láká na United. Chystá speciální akce, naráží na anglického rivala

Ve středu dopoledne se plzeňská Viktoria přemisťuje do Hamburku, kde ve čtvrtek večer odehraje předposlední zápas roku v hlavní fázi Evropské ligy proti Dynamu Kyjev. Celý klub se zároveň chystá na vrchol podzimu. Ve čtvrtek 12. prosince přijede do Plzně slavný Manchester United. Západočeská organizace připravuje na mimořádný duel celou řadu akcí. V chystané kampani naráží i na hlavního městského rivala „rudých ďáblů“ - Manchester City.

Celý klub se těší na porovnání s další mimořádnou značkou. Manchester United patří k nejvýznamnějším klubům světa s hvězdnými hráči a obrovskou fanouškovskou základnou. Viktoria už v minulých letech hostila Barcelonu, Real, Bayern, Manchester City a jiné elitní kluby, v předvánočním čase změří síly s dalším evropským gigantem.

„Čeká nás velký zápas, který bude svátkem pro celý klub, celé město i region, všechny naše partnery i fanoušky. Doufám, že společně vytvoříme neopakovatelnou atmosféru utkání, na které budeme dlouho vzpomínat,“ uvedl Adolf Šádek, generální ředitel a předseda představenstva klubu.

Viktorka připravila speciální kampaň s názvem „Red is not enough, but with blue it´s tough!“, volně přeloženo: „Červená nestačí, teprve s modrou je to síla!“ Slogan si pohrává s klubovými barvami obou týmů – „rudými“ United a červenomodrou Viktorií.

Modrá barva symbolizuje i jiný velký klub - úhlavního městského rivala United, tedy Manchester City. „Cílem kampaně je vyzdvihnout výjimečnost tohoto zápasu a přidat k tomu špetku britského humoru. Samozřejmě se vší úctou a obrovským respektem ke klubu, jakým Manchester United je,“ vysvětlil Jaromír Hamouz, obchodně-marketingový ředitel klubu.

Klub připravuje k výjimečnému zápasu řadu speciálních akcí, mimo jiné světelnou instalaci ve městě a v okolí Doosan Areny. Na stadionu proběhne před výkopem ohnivá show, která podtrhne slavnostní atmosféru utkání.

Na velký zápas se těší i hráči. „Proti Manchesteru United nehrajete každý rok. Je to obrovská výzva a šance porovnat se s týmem takové kvality. Zároveň je to splněný sen, který jsem měl už jako malý kluk,“ přiznal záložník Pavel Šulc.

Ve vyprodané Doosan Areně půjde o důležitý zápas proti slavnému soupeři, který neprožívá ideální sezonu. V tabulce Evropské ligy má po čtyřech zápasech stejný počet bodů, jako Plzeň (6) a v průběžné tabulce mu patří 15. pozice.

Týmu se nedaří ani v Premier League, kde jsou „rudí ďáblové“ až dvanáctí. Špatné výsledky vyústily ve výměnu trenéra - před listopadovou pauzou skončil nizozemský kouč Erik ten Hag, ze Sportingu Lisabon přišel Rúben Amorim.