Čekatelé v Plzni: smolař Hejda i zklamání. Trpělivost s mladíky

Dlouho se sbíral po jarní operaci kolene, návrat do plného provozu nechtěl uspěchat. Matěj Valenta šel cestou postupného vytížení v béčku, na plac se za první tým dostal až na konci října v MOL Cupu v Ústí nad Labem, kde zvládl celé utkání. Bohužel jde o jediný start nadaného polaře, aktuálně je zase mimo hru. „To kolénko ho pořád trápí. Slýchávám, proč nehraje víc, ale není zdravý a nemá výkonnost. Lékaři to řeší, teď není připravený a není fit,“ oznámil trenér Miroslav Koubek den před říjnovým zápasem Evropské ligy se Sociedadem.

Ricardinho

útočník, 23 let

Odehrané zápasy: 5

Odehrané minuty: 104

V létě přišel do Plzně za milion eur (přibližně 25 milionů korun) s velkým příslibem nastřílených branek za bulharský Levski Sofia. Brazilský útočník se ale na západě Čech zatím vůbec neprosadil. Vypadl ze zápasové nominace, starty sbíral ve třetí lize za béčko, kde dal tři branky. Přišel na doporučení poradců rakousko-švýcarských majitelů, ale tento tah se zatím nepovedl. Zatímco Prince Adu se chytil prakticky hned po svém příchodu z Kryvbasu, u druhé letní posily do ofenzivy to spíš vypadá, že v zimě zamíří na hostování. Do Hamburku se vrátil do kádru áčka, kde kvůli chybějícímu vízu naopak schází ghanský útočník.