Vydra o ostrovní kariéře i střetu s United: Jako značka jsou před City

Po roce a půl v Plzni se dostává do ideální formy. Matěj Vydra (32) nasbíral v posledních šesti zápasech tři góly a dvě asistence. Trenéři na něj spoléhají i ve čtvrtečním mimořádném klání Evropské ligy proti Manchesteru United. Zkušený forvard v Anglii strávil deset let, o ostrovním fotbale by mohl vyprávět hodiny. Exkluzivně pro deník Sport a iSport.cz popisuje, v čem je síla zvučného soupeře a na co je v kariéře pyšný. Dotkl se i méně příjemných věcí – třeba těžkých zranění, herní krize i častého střídání klubů, které brzdilo jeho optimální kariéru.

Den po těžké šichtě v Karviné a leteckém návratu do Plzně vypadal odpočatě, svěže. Matěj Vydra přiznává, že by v aktuálním rozpoložení ani nepotřeboval zimní přestávku. V plzeňském útoku pravidelně boduje a věří si i na souboj s „rudým“ Manchesterem. „Šanci dostaneme,“ říká v upřímném povídání pro deník Sport a iSport.cz.

Co pro vás znamená utkání s United?

„Obecně i pro Plzeň jako město to bude výjimečný zápas. Já osobně pořád považuju United jako jeden z TOP dvou asi globálně největších klubů na světě, takže to bude určitě svátek.“

Řadíte ho i před konkurenční Manchester City, anglického šampiona posledních čtyř let?

„Z hlediska značky určitě.“

V tabulce ligové fáze Evropské ligy má Plzeň a United stejný počet bodů. Dá se v nadsázce říct, že proti sobě nastoupí dva vyrovnané týmy?

„Za všechno hovoří náš styl. Musíme být hlavně kompaktní v defenzivě a potom vystrkovat růžky. Přeci jenom víme, jakou máme bilanci v pohárech (25 zápasů bez porážky v základní hrací době), tak na to chceme jenom navazovat.“

Máte větší respekt z hráčů United, který tam teď působí, nebo celkově ze značky a z organizace, která do Plzně přijede?

„Pokud se podíváme na cenovku všech jejich hráčů, to budí respekt. Ale jsou to také jenom lidi a můžeme zápas proti nim zlomit na naši stranu. Víme, jak ostrovní týmy občas přistupují k Evropské, případně Konferenční lize. Takže šance tam je.“