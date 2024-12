Poborský o United: Těžko se mi to říká, ale jsou průměr. Peněz je tam až moc

Přijíždí Manchester United. Jeden z největších fotbalových klubů světa, jenž se ovšem aktuálně nachází v krizi. Gigant si to dnes večer v Plzni rozdá o body do tabulky Evropské ligy. A podle bývalého hráče Rudých ďáblů Karla Poborského Viktoria může pomýšlet na úspěch. „Šanci má relativně velkou. Plzeň je na vlně a daří se jí. Mně se to těžko říká, ale Manchester je průměrné mužstvo Premier League, je ve fázi přestavby,“ líčí bývalý reprezentant. Roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

Nový trenér, stejné problémy. Tak by se daly popsat poslední týdny Manchesteru United. Rúben Amorim převzal klub po neúspěšné štaci Erika ten Haga a pokusí se ho vrátit zpět na vrchol. Cesta z krize ovšem určitě zabere hodně času. „Nebude to o týdnech ani o měsících, ale spíš o sezonách. Taková přestavba trvá,“ uvědomuje si Poborský. Podle legendárního záložníka má nový kouč United předpoklady k tomu, aby ve své misi uspěl.

Český tým může přispět do koeficientu, ale hraje proti United. Komu budete fandit?

„Asi nikomu. V klidu si k tomu sednu s dvojkou vína a pokochám se fotbalem. Je mi vlastně jedno, jak to dopadne. Budu spokojený, ať to skončí jakkoliv.“

Manchester má za sebou v Premier League nejhorší start od roku 1986 a nachází se až na 13. místě tabulky. Jaké jsou aktuálně největší problémy klubu?

„Jsou pořád stejné a přetrvávají už dlouho. Vypadá to jako hledání stylem pokus–omyl. Teď se změnil manažer a nevypadá to, že by jako mávnutím kouzelného proutku dokázal situaci okamžitě otočit. Problémů je spousta a bude asi trvat delší čas, než se to vrátí někam, kam by si přáli fanoušci Manchesteru.“

Podobné potíže řeší anglický gigant už od roku 2013, kdy odešel Alex Ferguson. Jak je možné, že tak velký klub s obrovskými finančními prostředky neustále selhává?

„Může to být právě tím, že finančních prostředků je až moc. Každý, kdo přijde, si přivede svoje hráče a s každým novým manažerem to začíná znovu. Když to srovnáme s dobou Fergusona, strašně se to změnilo.