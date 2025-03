ONLINE: Plzeň - Lazio 0:1. Jedlička musel hasit chybu v obraně

Fotbalisté Viktorie Plzeň v úvodním domácím zápase proti Laziu Řím rozehrají osmifinále Evropské ligy. Západočeši si proti vítězi ligové části chtějí vytvořit příznivou výchozí pozici do venkovní odvety, k níž nastoupí v italské metropoli za týden. Jasným favoritem na postup je aktuálně pátý celek Serie A, Viktoria nicméně dosud prohrála jediný z šesti domácích duelů s italskými soupeři. Duel ve Štruncových sadech začíná ve 21:00, sledujte ONLINE přenos na iSport.cz.

Plzeň jako jediná z českých mužstev v této sezoně prošla v pohárech do vyřazovací fáze. V úvodním kole play off po venkovní porážce 0:1 a domácím vítězství 3:0 vyřadila Ferencváros Budapešť, Lazio Řím se coby nejlepší z 36 týmů ligové části kvalifikovalo rovnou do osmifinále. Postupující se ve čtvrtfinále utká s vítězem dvojzápasu Bodö/Glimt - Olympiakos Pireus.

Viktorii v pohárech čeká osmifinále popáté a druhý rok po sobě. Vloni účastí ve čtvrtfinále Konferenční ligy dosáhla na klubové maximum, mezi osmičkou nejlepších tehdy nestačila na jiný italský tým Fiorentinu. Na Lazio narazí poprvé.