Hrdý Koubek: Náš nej výkon v Evropě. Durosinmi? Jako dieselový motor

Jak vám bylo, když Isaksen vstřelil v 98. minutě ten nádherný gól?

„Jak mi mohlo být… Bylo mi z toho blbě, ale to je fotbal. Hráli jsme výborně, ale nebyli jsme za to odměněni.“

Už jste si tu situaci dokázal vysvětlit?

„U obdrženého gólů je vždycky nějaká chyba. Bylo tam nedůsledné chování, jsme tam pět na dva a nepomůžeme si. Když už si Isaksen udělal Jemelku, musí být zdvojený. Věděli jsme, že má výbornou levačku a navádí si to na ní. Možná tam bylo i podcenění.“

Když ale odmyslíme ten gól, co jste na výkon ve druhém poločase říkal?

„Lazio se možná už dlouho nedostalo do situace jako tady. Zaskočili jsme je výborným výkonem a snažili jsme se je dostat do úzkých. Škoda, že jsme nevyužili početní převahu, soupeř si vlezl do vápna a nebylo jednoduché to prorazit. Byl to možná náš nejlepší výkon v Evropě, z toho pohledu je absolutní spokojenost, ale bohužel nebyl oceněn výsledkem. My ale nebudeme plakat. Budeme se na to snažit navázat, jsme v poločase, prohráváme jakoby 0:1. A jak jsme viděli teď, ve fotbale je možné všechno.“

Jste na tým hrdý?

„Dostali jsme pod tlak mužstvo Serie A, je to tým z top pěti lig. Jsou tam parametry velké kvality a obrovsky náročného fotbalu založeného na velké kondici. Pokud takový výkon podá české mužstvo, hrdost je na místě.“

Čím si to vysvětlujete, že druhý tým české ligy přehraje tým z Itálie?

„Máme dobrý tým. Střed zálohy je na úrovni reprezentace, Durosinmi se rozjíždí, Matěj Vydra hrál Premier League, Sampson Dweh je výborný. Nasbírali jsme zkušenosti a především doma máme sami v sebe velkou víru. Jsme nepříjemné mužstvo pro každý tým ze špičkových soutěží. Což je ohromné zjištění, naučili jsme se to za ty dva roky v evropských pohárech hrát. Máme kvalitu a zároveň i rezervy.“

Nějaký šrám to zbabrání konce v psychice zanechá

Co padlo po takto turbulentním utkání v kabině?

„Panovalo tam zklamání. Padaly výrazy jako: ´To jsme to krásně do….´ Ale pro příště se opřeme o výkon, každý hráč si je vědom, že byl dobrý. Horší by bylo prohrát 1:2 po výkonu, kdy nepřelezete půlku. Nějaký šrám to zbabrání konce v psychice zanechá, ale myslím, že převáží ten dobrý pocit.“

Durosinmiho výkon nevypadal z tribuny v první půli nejlépe. Nepřemýšleli jste, že ho stáhnete?

„Souhlasím, začal zápas špatně pohybově. Ale od 30. minuty jsme viděli, že se zlepšuje. Rozhodli jsme se čekat. Na konci prvního poločasu se nám líbil, tak jsme ho tam nechali a dal branku. On se vlastně celý zápas lepšil, jako kdyby se dieselový motor rozjel. Měl to podobně i s Ferencvárosem.“

Lukáš Kalvach mluvil o tom, že byl zápas hodně tvrdý. Bylo to za hranou?

„Začaly tam být emoce, do toho stavu jsme je dostali. My jsme udrželi nervy na uzdě a oni umí přitvrdit. Mají tam chasníky. Červené byly naprosto zasloužené. Mohli jsme je vyhodit z komfortní zóny, kdy si možná mysleli, že mají něco jisté.“

Znáte recept na odvetu?

„Nemáme co ztratit. Podmínkou bude alespoň se přiblížit tomuto výkonu. Budeme hrát aktivně.“

Protočíte v Pardubicích sestavu?

„Vždy něco máte v hlavě, už jsme o tom přemýšleli. Nabízí se to, uvidíme, jaký bude zdravotní stav.“