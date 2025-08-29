Předplatné

Plzeň v EL vyzve AS Řím, přijede Fenerbahce. Zápasy v Řecku či Maďarsku

S kým se Plzeň utká v Evropské lize?
S kým se Plzeň utká v Evropské lize?
Matěj Vydra rozhodl proti Karviné v nastavení z penalty
Matěj Vydra rozhodl proti Karviné v nastavení z penalty
Matěj Vydra rozhodl proti Karviné v nastavení z penalty
Matěj Vydra rozhodl proti Karviné v nastavení z penalty
Matěj Vydra rozhodl proti Karviné v nastavení z penalty
Matěj Vydra rozhodl proti Karviné v nastavení z penalty
Útočník Viktorie James Bello
12
Petr Adam
Evropská liga
Fotbalisté Plzně se v Evropské lize utkají i s Malmö, které v závěrečném předkole vyřadilo Olomouc. Doma přivítají také FC Porto, Fenerbahce Istanbul a Freiburg. Venku nastoupí proti slavnému AS Řím, Basileji, Panathinaikosu Atény a Ferencvárosi Budapešť, přes který na jaře přešli v úvodu vyřazovací fáze v minulé sezoně. Rozhodl o tom dnešní los v Monaku.

Hlavní fáze Evropské ligy začne 24. a 25. září a vyvrcholí závěrečný osmým kolem 29. ledna příštího roku. Přesný rozpis termínů zveřejní UEFA až v sobotu. Evropské poháry se druhým rokem hrají v novém formátu. Všech 36 účastníků ligové fáze vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále

