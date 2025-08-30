Program KL: Sparta má dva soupeře z Polska. Sigma proti Fiorentině i na Gibraltar
Fotbalisté Sparty se v Konferenční lize utkají doma se Shamrockem Rovers, Aberdeenem a Rakówem Čenstochová. Venku narazí na Legii Varšava, Rijeku a Universitateu Craiova. Olomouc na Andrově stadionu přivítá přemožitele ostravského Baníku Celje a stejně jako Sparta i na Raków a jiný polský celek Lech Poznaň. Venku se představí na hřišti Fiorentiny, gibraltarského Lincolnu a arménského Noahu. Rozhodlo o tom páteční losování v Monaku, o den později se oba české týmy dozvěděly také přesný harmonogram zápasů.
Hlavní fáze se uskuteční od 2. října do 18. prosince. Všech 36 týmů tvoří jednu společnou tabulku. Každý z nich sehraje šest zápasů, první osmička postoupí přímo do osmifinále, kluby na devátém až 24. místě čeká úvodní kolo vyřazovací fáze. Současný formát se hraje druhou sezonu. Finále je na programu 27. května v Lipsku.
Zatímco Sparta musela na cestě do ligové fáze zvládnout tři předkola, během nichž vyřadila Aktobe, Ararat-Armenii a FC Riga, Olomouc měla podzim v pohárech jistý. Díky triumfu v MOL Cupu po finálové výhře nad Spartou se Sigma představila v závěrečném 4. předkole Evropské ligy, kde dvakrát podlehla Malmö a „sestoupila“ do třetí pohárové soutěže. Na evropskou scénu se vrátila po sedmi letech.
Sparta, která figurovala ve druhém výkonnostním koši, si zopakuje loňský souboj se Shamrockem. Na cestě do hlavní fáze Ligy mistrů po 19 letech jej vyřadila ve 2. předkole. V Irsku zvítězila 2:0 a na Letné 4:2. Aberdeen, Legii, Raków, Rijeku a Universitateu Craiova ještě nikdy v soutěžích UEFA nepotkala.
Pražané mohli narazit na Legii už v 2. předkole Konferenční ligy, pokud by nestačila na Aktobe. Místo toho varšavské mužstvo pokračovalo v kvalifikaci Evropské ligy, v níž vyřadilo Ostravu. Následně ale vypadlo s AEK Larnaka a ve 4. předkole Konferenční ligy postoupilo přes Hibernian až po prodloužení.
Vzájemný zápas bude pikantní pro křídelníka Legie Ermala Krasniqiho. Kosovský reprezentant odešel do polského celku právě ze Sparty v pondělí na roční hostování s opcí na přestup.
Olomouc, jež byla v předpoledním pátém koši, potká všechny soupeře poprvé. Celje ve čtvrteční odvetě 4. předkola Konferenční ligy zvítězilo v Ostravě 2:0, čímž navázalo na úvodní domácí vítězství 1:0. Noah v minulé sezoně v ligové fázi Konferenční ligy porazil doma Mladou Boleslav 2:0.
Fiorentina startuje v Konferenční lize počtvrté za sebou a v předchozích třech ročnících pokaždé postoupila minimálně do semifinále. V roce 2023 podlehla v pražském Edenu ve finále West Hamu s českými reprezentanty Vladimírem Coufalem a Tomášem Součkem. O rok později nestačila v rozhodujícím souboji na Olympiakos Pireus, před tím ve čtvrtfinále vystavila stop Plzni. V uplynulém ročníku v semifinále podlehla Betisu Sevilla.