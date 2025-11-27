Předplatné

Olomouc vs. Celje v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?

Olomouc se raduje z branky
Olomouc se raduje z brankyZdroj: Michal Beranek / Sport
Trenér Sigmy Olomouc Tomáš Janotka v Jerevanu na tréninku
Gólová radost olomouckých fotbalistů
Jan Král bojuje o míč s Denisem Donátem
4
Fotogalerie
Otakar Plzák
Konferenční liga
Vstoupit do diskuse (1)

Fotbalisty Olomouce čeká čtvrtý duel Konferenční ligy, ve kterém se střetnou se slovinským Celje, které v play-off o tuto soutěž vyřadilo Baník Ostrava. Olomouc má postup stále ve svých rukou, případná výhra by ji přiblížila k jaru v Evropě. Utkání začíná na Andrově stadionu ve čtvrtek od 18:45. Kde sledovat Olomouc vs. Celje živě?

Vše o utkání Sigma Olomouc vs. Celje

Datum a čas: čtvrtek 27. listopadu, 18:45

Místo konání: Andrův stadion, Olomouc

Ligová fáze: Konferenční ligy 2025/26

Rozhodčí: Genc Nuza (Kosovo)

TV přenos: Sport 2, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Olomouc vs. Celje živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Olomouce ve čtvrtém duelu Konferenční ligy, můžete sledovat na Sport 2. 

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Olomouc vs. Celje začíná ve čtvrtek 27. listopadu od 18:45.

Jak naladit Sport 2?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč

Telly

Sport

350 Kč

Pecka.TV

Zlatá střední

249 Kč

Olomouc v evropských pohárech 2025/26

Olomouc se kvalifikovala do pohárů díky vítězství v MOL Cupu, které jí zajistilo 4. předkolo Evropské ligy. V něm narazila na švédské Malmö, přes které nedokázala postoupit, a čeká ji tak Konferenční liga. Po třech zápasech v této soutěži mají Hanáci čtyři body a případný postup ve svých rukou. Nyní je čeká slovinské Celje.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři české kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0

4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3

5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0

6. zápas: Tottenham - Slavia, 9. 12., 21:00

7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00

8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0

5. zápas: Plzeň - Freiburg, 27. 11., 18:45

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00

7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45

8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00

Sigma Olomouc v Konferenční lize

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków 1:1

3. zápas: Noah - Olomouc 1:2

4. zápas: Olomouc - Celje, 27. 11., 18:45

5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00

6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00

Sparta Praha v Konferenční lize

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0

3. zápas: Sparta - Raków 0:0

4. zápas: Legia - Sparta, 27. 11., 21:00

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta, 11. 12., 21:00

6. zápas:  Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů