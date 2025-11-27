Olomouc vs. Celje v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?
Fotbalisty Olomouce čeká čtvrtý duel Konferenční ligy, ve kterém se střetnou se slovinským Celje, které v play-off o tuto soutěž vyřadilo Baník Ostrava. Olomouc má postup stále ve svých rukou, případná výhra by ji přiblížila k jaru v Evropě. Utkání začíná na Andrově stadionu ve čtvrtek od 18:45. Kde sledovat Olomouc vs. Celje živě?
Vše o utkání Sigma Olomouc vs. Celje
Datum a čas: čtvrtek 27. listopadu, 18:45
Místo konání: Andrův stadion, Olomouc
Ligová fáze: Konferenční ligy 2025/26
Rozhodčí: Genc Nuza (Kosovo)
TV přenos: Sport 2, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Olomouc vs. Celje živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Olomouce ve čtvrtém duelu Konferenční ligy, můžete sledovat na Sport 2.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Olomouc vs. Celje začíná ve čtvrtek 27. listopadu od 18:45.
Jak naladit Sport 2?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč
Telly
Sport
350 Kč
Pecka.TV
Zlatá střední
249 Kč
Olomouc v evropských pohárech 2025/26
Olomouc se kvalifikovala do pohárů díky vítězství v MOL Cupu, které jí zajistilo 4. předkolo Evropské ligy. V něm narazila na švédské Malmö, přes které nedokázala postoupit, a čeká ji tak Konferenční liga. Po třech zápasech v této soutěži mají Hanáci čtyři body a případný postup ve svých rukou. Nyní je čeká slovinské Celje.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
|Slavia Praha v Lize mistrů
1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2
2. zápas: Inter - Slavia 3:0
3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0
4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3
5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0
6. zápas: Tottenham - Slavia, 9. 12., 21:00
7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00
8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1
2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0
3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2
4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0
5. zápas: Plzeň - Freiburg, 27. 11., 18:45
6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00
7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45
8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00
|Sigma Olomouc v Konferenční lize
1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0
2. zápas: Olomouc - Raków 1:1
3. zápas: Noah - Olomouc 1:2
4. zápas: Olomouc - Celje, 27. 11., 18:45
5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00
6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00
|Sparta Praha v Konferenční lize
1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1
2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0
3. zápas: Sparta - Raków 0:0
4. zápas: Legia - Sparta, 27. 11., 21:00
5. zápas: Univ. Craiova - Sparta, 11. 12., 21:00
6. zápas: Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00