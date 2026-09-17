Hoffenheim na úvod Evropské ligy vyhořel v Řecku. Černý se trefil proti Marseille
Fotbalisté Hoffenheimu v úvodním kole Evropské Ligy vyhořeli na hřišti OFI Kréta, kde padli 0:2. Za německý celek naskočili Adam Hložek a Vladimír Coufal, Robin Hranáč do utkání nezasáhl. Václav Černý se jedním gólem podílel na výhře Besiktasu proti Marseille 4:1. Tři body uzmuly i anglické celky Crystal Palace a Bournemouth.
Útočník Hložek v sobotu rozhodl dvěma góly o prvním vítězství Hoffenheimu v německé lize 2:1 nad Stuttgartem. V bundeslize skóroval poprvé od začátku května minulého roku. V dnešním duelu Evropské ligy se však on ani nikdo z jeho spoluhráčů neprosadil.
Hosté sice měli územní převahu, domácí však byli nebezpečnější. Kréta si připsala překvapivou výhru po brankách Cantalapiedry v prvním a Kanellopulose v druhém poločase. Coufal dostal za taktický faul žlutou kartu, Hložka trenér Ilzer v 75. minutě vystřídal.
Levski Sofia v zápase dalších soupeřů českých týmů podlehl Salcburku 0:1. Bulharský celek nastoupí ve 3. kole v Plzni, do Salcburku v prosinci zamíří Sparta.
Evropská liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Juventus
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|2
Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|4
Besiktas Istanbul
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
Saint Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|6
Ferencváros
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Benfica
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Leverkusen
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9
OFI FC
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Bournemouth
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|11
Lyon
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|12
Torreense
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Olympiacos
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Salcburk
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Omonia Nikósie
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Sunderland
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
Hapoel Be'er Sheva
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|18
Záhřeb
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|19
Rennais
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|20
Sturm Graz
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|21
Jagiellonia
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|22
Anderlecht
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|23
Lillestrøm
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|24
Real Sociedad
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|25
AZ Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|26
Celta Vigo
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|27
Levski
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Celtic
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|29
AC Milán
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|30
Celje
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|31
Hoffenheim
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Marseille
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
FC Ararat-Armenia
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|35
Lech Poznań
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|36
Nijmegen
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off