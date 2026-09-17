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Hoffenheim na úvod Evropské ligy vyhořel v Řecku. Černý se trefil proti Marseille

Václav Černý se trefil proti Marseille
Václav Černý se trefil proti MarseilleZdroj: ČTK / AP / Khalil Hamra
Hlavičkový souboj v duelu Hoffenheimu a OFI Kréta, v popředí stoper Ozan Kabak
Besiktas doma porazil Marseille
Aitor Cantalapiedra slaví branku do sítě Hoffenheimu
Besiktas doma porazil Marseille
Tim Lemperle z Hoffenheimu v souboji s Nikolaosem Athanasiouem z Kréty
Besiktas doma porazil Marseille
Besiktas doma porazil Marseille
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iSport.cz, ČTK
Evropská liga
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Fotbalisté Hoffenheimu v úvodním kole Evropské Ligy vyhořeli na hřišti OFI Kréta, kde padli 0:2. Za německý celek naskočili Adam Hložek a Vladimír Coufal, Robin Hranáč do utkání nezasáhl. Václav Černý se jedním gólem podílel na výhře Besiktasu proti Marseille 4:1. Tři body uzmuly i anglické celky Crystal Palace a Bournemouth.

Útočník Hložek v sobotu rozhodl dvěma góly o prvním vítězství Hoffenheimu v německé lize 2:1 nad Stuttgartem. V bundeslize skóroval poprvé od začátku května minulého roku. V dnešním duelu Evropské ligy se však on ani nikdo z jeho spoluhráčů neprosadil.

Hosté sice měli územní převahu, domácí však byli nebezpečnější. Kréta si připsala překvapivou výhru po brankách Cantalapiedry v prvním a Kanellopulose v druhém poločase. Coufal dostal za taktický faul žlutou kartu, Hložka trenér Ilzer v 75. minutě vystřídal.

Levski Sofia v zápase dalších soupeřů českých týmů podlehl Salcburku 0:1. Bulharský celek nastoupí ve 3. kole v Plzni, do Salcburku v prosinci zamíří Sparta.

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#TýmZVRPSkóreB
1Juventus11005:03
2Crystal Palace11004:03
3Sparta11004:13
4Besiktas Istanbul11004:13
5Saint Gilloise11003:03
6Ferencváros11003:13
7Benfica11002:03
8Leverkusen11002:03
9OFI FC11002:03
10Bournemouth11002:13
11Lyon11002:13
12Torreense11002:13
13Olympiacos11002:13
14Salcburk11001:03
15Omonia Nikósie11001:03
16Sunderland11001:03
17Hapoel Be'er Sheva 10100:01
18Záhřeb10100:01
19Rennais10100:01
20Sturm Graz10100:01
21Jagiellonia10011:20
22Anderlecht10011:20
23Lillestrøm10011:20
24Real Sociedad10011:20
25AZ Alkmaar10010:10
26Celta Vigo10010:10
27Levski10010:10
28Celtic10011:30
29AC Milán10010:20
30Celje10010:20
31Hoffenheim10010:20
32Marseille10011:40
33FC Ararat-Armenia10011:40
34Plzeň10010:30
35Lech Poznań10010:40
36Nijmegen10010:50
  • Osmifinále
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