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ONLINE: Sparta - Lilleström. Přidají domácí druhou výhru v Evropské lize?

Sparťanská oslava
Sparťanská oslavaZdroj: Pavel Mazáč / Sport
iSport.cz, ČTK
Evropská liga
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Fotbalisté Sparty před měsícem vstoupili do hlavní fáze Evropské ligy vítězstvím na hřišti Araratu-Armenia 4:1. Po dlouhé reprezentační přestávce se svěřenci Briana Priskeho na dnešní zápas 2. kola proti Lilleströmu naladili nedělní ligovou výhrou 2:0 nad Pardubicemi. Jak si povedou proti Norům? Duel začíná v 18:45. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1Juventus11005:03
2Crystal Palace11004:03
3Sparta11004:13
4Besiktas Istanbul11004:13
5Saint Gilloise11003:03
6Ferencváros11003:13
7Benfica11002:03
8Leverkusen11002:03
9OFI FC11002:03
10Bournemouth11002:13
11Lyon11002:13
12Torreense11002:13
13Olympiacos11002:13
14Salcburk11001:03
15Omonia Nikósie11001:03
16Sunderland11001:03
17Hapoel Be'er Sheva 10100:01
18Záhřeb10100:01
19Rennais10100:01
20Sturm Graz10100:01
21Jagiellonia10011:20
22Anderlecht10011:20
23Lillestrøm10011:20
24Real Sociedad10011:20
25AZ Alkmaar10010:10
26Celta Vigo10010:10
27Levski10010:10
28Celtic10011:30
29AC Milán10010:20
30Celje10010:20
31Hoffenheim10010:20
32Marseille10011:40
33FC Ararat-Armenia10011:40
34Plzeň10010:30
35Lech Poznań10010:40
36Nijmegen10010:50
  • Osmifinále
  • Play-off

 

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