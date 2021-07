Kayamba a Mosquera: křídla bez křídel. Dá Bílek šanci Ba Louovi?

Trenér Michal Bílek nechtěl bezprostředně po utkání výkony křídel obšírněji komentovat. „Nechtěl bych hodnotit jednotlivce, vždycky je důležitý týmový výkon. Sami si utkání rozebereme a hráčům řeknu, jak jsem to viděl a co je třeba zlepšit. Čekal jsem od utkání větší šťávu,“ prohlásil.

Přesto bylo znát, že se musí krotit, aby negativní emoce, které mu po utkání zaplavily mysl, se nepřenesly v kritiku hráčů. Řadu výtek by si zasloužili téměř všichni, ale první na paškále by s určitostí byly kraje záložní formace.

Čili Joel Kayamba a Jhon Mosquera.

Přitom začali slušně. Kolumbijská posila předvedla během úvodní půlhodiny několik delikátně načasovaných náběhů, z levé strany sypala centry do vápna. Občas méně přesné, jindy nepřesné. Nicméně aktivitu si Mosquera na kopačkách držel, byl v zápase. Jakmile se ale zápas překulil do druhé třetiny, jednatřicetiletý borec usnul a už se neprobral. Po pauze prakticky neexistoval, souhra se zadákem Matějem Hybšem byla rozpačitá. Když dostal ke kopačce míč, nic nebezpečného se nedělo. A navíc… „Měli jsme spoustu nevynucených ztrát,“ vypíchl Michal Bílek.

I to jde částečně za Mosquerou. Jihoamerický hráč, jehož silnou stránkou je umění v soubojích jeden na jednoho, v této disciplíně zklamal. Místo, aby vytvářel u levé lajny přečíslení v přechodu přes protihráče, balony odevzdával, kupil chyby, ztráty.

To samé v bledě modrém předvedl Kayamba. I on měl slušný nástup do akce. Jeho střela mířící do tyče se odrazila ke skórujícímu Pavlu Šulcovi. Ale víc už plzeňskému auditoriu neukázal. Bylo překvapením, že se na pravé straně na trávníku vydržel trápit až do čtyřiasedmdesáté minuty, kdy byl nahrazen konkurentem Adrielem Ba Louou.

Po prvním zápase není důvod k vynášení odsudků, nicméně povadlá křídla na úvod sezony nevěští nic dobrého. Obzvlášť proto, že právě na nich je z velké části postavená ofenzivní hra Viktorie. A ke všemu, Bílek nemá moc, kde brát.

Pokud by chtěl v neděli ve vstupním utkání do FORTUNA:LIGY proti posílené Mladé Boleslavi obměnit obsazení „lajnařů“, nabízí se pouze Ba Loua. Jenže ten se od květnové změny na trenérské pozici nemůže prosadit do základní sestavy. Bílek dává přednost jiným hráčům. Technik z Pobřeží slonoviny po vynuceném odchodu slovenského trenéra Adriana Guľy nastoupil v soutěžním utkání ve startovací jedenáctce pouze jednou proti Pardubicím a ze hry byl stažen už o poločase…

Kdo dál? Z typických křídelníků zbývá už jen Jan Kopic. Jenže ten kvůli zranění nebyl do utkání s Brestem vůbec nominován…

Proto musí Bílek řešit hned po prvním utkání sezony nečekaný personální problém.

Pohled Radka Špryňara: Otlačená zadnice V Karviné byl na place pořád, stejně tak za éry Adriana Guľy v Plzni. Ovšem po příchodu Michala Bílka má Adriel Ba Loua otlačenou zadnici od vysedávání na lavičce. Každý kouč má nezpochybnitelné právo vybrat své vyvolené, přesto upozadění dravce z Pobřeží slonoviny nedává příliš smysl. Vždyť v předchozí sezoně byl druhý nejproduktivnější hráč mužstva. Nasbíral sedm branek a šest asistencí. A to ještě spoustu kreativních myšlenek zazdili marnotratní spoluhráči. Za uplynulý ročník vytvořil přemýšlivý hráč pětačtyřicet pasů do gólové šance. Takovou tvořivostí se nemohl pochlubit nikdo z týmu. Přesto je Ba Loua momentálně ve Viktorii nepochopen. Po čtvrtečním dietním představení spoluhráčů Mosquery a Kayamby se ale na první dobrou nabízí vypuštění dredatého záložníka do akce. Je to otázkou, zda to tak vidí i Michal Bílek.