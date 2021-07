Plzeňský atak Evropy: nažhavený Beauguel i pískot za druhý poločas

Domácí výhra 2:1 se počítá, ale plzeňští fotbalisté dobře vědí, že souboj s Dinamem Brest mohli uhrát ještě mnohem lépe. Zejména ve druhém poločase zbytečně polevili a hosté vstřelili kontaktní branku, která jim může za týden v odvetě hodně pomoct. Co Západočeši ukázali v úvodním zápase druhého předkola Konferenční ligy?

Nažhavený palič Beauguel

Do zápasu vlétl jako tank, chvílemi až týral stopery Dinama. Jenže v první velké šanci netrefil, gólovou radost mu o chvíli později uťal ofsajd. Pomohl při brance Pavla Šulce, ve druhém poločase spálil ještě jednu větší šanci. Útočná jednička Viktorie nepostrádá chuť, ale musí zlepšit produktivitu. „Udělal spousty práce, byl hodně platný, do šancí se dostal i se dobře uvolňoval, těžko mu to vyčítat. Dělal všechno dobře, ale pak netrefil bránu,“ poznamenal plzeňský kouč Michal Bílek.