Plzeň bez křídel: špatné bránění i nervozita! Proč se klub trápí v Evropě?

Jean-David Beauguel přechází přes soupeře z The New Saints • FCVP/Jan Kubíček

Joel Kaymba se snaží přejít soupeře z The New Saints • FCVP/Jan Kubíček

Standardní situace, dvě penalty, precizně zakončený kontr. Hráči Viktorie Plzeň ve čtvrtek večer v Cardiffu jen smutně sledovali, jak gólman Aleš Hruška čtyřikrát loví balon ze sítě. Pětinásobnému českému mistrovi z posledních deseti let po prohře s TSN 2:4 vážně hrozí, že bude na podzim třetí rok bez evropských pohárů. V čem je problém, že se klub trápí na úrovni třetího předkola Konferenční ligy?

Plzni stále nefunguje hra v křídelních prostorech, na čemž měla léta svou hru založenou. Joel Kayamba zahrál ve Walesu mizerně, levá strana nesedla ani Pavlu Šulcovi. Změna přišla až na konci s příchodem Adriela Ba Louy, kdy Západočeši honili výsledek a v nastavení díky dvěma gólům stáhli ztrátu na hratelné dvě branky.

„Kayamba i Ba Loua se dostali do Plzně přes české kluby. Na domácí soutěž jsou to pohybem i technikou zajímaví hráči. Ale je na nich vidět, že nemají takovou mezinárodní zkušenost, chybí jim starty v evropských pohárech, tam je to zase o úroveň výš,“ míní Karel Krejčí, nedávný trenér české jednadvacítky i muž, který dotáhl Viktorii k mistrovskému titulu v sezoně 2015/2016.

Plzeň vždy dbala na vysoké postavení krajních obránců, kteří doplňovali krajní záložníky a vytvářeli tlak na soupeře. To se nyní mění. Ze statistik postupných útoků a protiútoků vyplývá, že ve třech z posledních pěti zápasů pod Michalem Bílkem vedla Plzeň ofenzivu nejčastěji středem, nikoliv po stranách.