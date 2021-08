Pelta doplatil dluhy. Naše chudoba je někde bohatství, říká před odvetou

Má před očima obrovský balík peněz. Vlastně už skoro převaluje bankovky mezi prsty. Krásných 75 milionů za postup do skupiny Konferenční ligy. Stačí po domácím impozantním vítězství 5:1 zvládnout čtvrteční odvetu v Žilině. „Když se to povede, chtěl bych dostat Jablonec do absolutní finanční kondice, abychom neměli závazky,“ říká majitel klubu Miroslav Pelta v exkluzivním rozhovoru pro iSport.cz.

Blíží se spása pro Jablonec, který složitě lepí díry v rozpočtu. Přitom chce pořád hrát důležitou roli v českém fotbale a předvádět se každoročně Evropě. Dnes večer může být ambiciózní boss Miroslav Pelta opět za kinga. Hodně se mu uleví, když to s postupem klapne. Mělo by, Radův soubor půjde do boje v luxusní pozici.

Je postup do skupiny Konferenční ligy životně důležitý pro klub?

„Já jsem člověk, který umí řadu věcí zveličit a vytvořit klima, které zaujme. Nejenom novináře, ale i lidi, kteří se mnou spolupracují. Před čtyřmi lety došlo k mému obvinění v kauze sportovních dotací. Od té doby neexistuje finanční instituce, která by Jablonci pomohla transakcemi, jež byly v minulosti zcela standardní. Nikdy to nebyl problém. Teď jsem samozřejmě v jiném režimu. I v privátním sektoru jsem ztratil hodně velkou sílu. Teď musíme pracovat obezřetněji. Ale nechci říkat, že postoupit do skupiny je zásadní. Zásadní může být, když vám doktoři zachrání zdraví.“

Hráčům jste donedávna dlužil několik výplat. Doplatit jste je měl před dvojzápasem se Žilinou…

„Řekl jsem, že je před námi zápas podzimu a zaplatili jsme mimo pár jedinců všechno. Včetně prémií. Kdo mě zná a spolupracuje se mnou, ten ví, že všechno doplatím. Nikdo nemůže říct opak. Jsou kluby, které platí malé peníze a na minuty přesně. Ale ty nemají žádné ambice. Já ambiciózní jsem. Chci mít úspěch. Dávám velké peníze, platy, bonusy, kupuju drahé hráče. Musíme rozlišovat. Chudoba v Jablonci je někde bohatství. Nebylo to jednoduché, ale zvládli jsme to. Musím ocenit sponzory, že se do toho pustili a hrají s námi tu hru. I kdybychom nikam nepostoupili, budeme dál hrát ligu a přežijeme to.“

Jste po domácí výhře 5:1 úplně v klidu?

„Zatím nikdy v historii klubu jsme nedokázali postoupit přes kvalifikační kola. Jen jednou jsme šli do skupiny, a to přímo. Podle toho k tomu přistupujeme. Samozřejmě že nás každý favorizuje a byl bych alibista, kdybych neřekl, že je v našich silách to zvládnout. Ale výsledek prvního zápasu byl pro Žilinu až přísný. Někdo mi říkal, že v tom týmu jsou hráči s velikým potenciálem přesahujícím hranice Slovenska. Můžu to potvrdit. Viděl jsem hráče, které by chtěli nejen v Čechách.“

Tak koho jste si vyhlédl pro Jablonec?

„Po pravdě nikoho. Transferová hodnota těch hráčů je někde jinde, než jsou naše možnosti. Ti, co se mi v Žilině líbí, jsou v hledáčku klubů, kteří pracují s úplně jiným rozpočtem než my. Musím říct, že je neuvěřitelné, jaký postavili tým za tak krátkou dobu a jak procházeli předkoly. Vyřadili už tři mužstva. Je třeba mít velký respekt a pokoru. Navíc se odveta hraje na umělé trávě. Neříkám, že na ni nejsme zvyklí v zimním období. Ale teď je léto, hřiště tu vždycky ještě nakropí a k tomu mají rychlé mužstvo. Nemůžeme si říct, že už jdeme dál. Jsme maximálně koncentrovaní. Nicméně věřím, že bude domácí výsledek rozhodovat.“

Kdybyste propustil takřka všechny hráče, jako to docela nedávno udělal majitel soupeře Jozef Antošík, jak by to dopadlo?

„V našich podmínkách by to znamenalo konec fotbalu v Jablonci. Jsme malé město v horském prostředí, vedle Boleslav, Liberec. I když se poslední roky snažíme, nejsme schopní hrát nejvyšší dorosteneckou ligu. Model Žilina by skončil fiaskem. Nevím, jak to tam legislativně zvládli. Ale zvládli. Nechali si jen mladé kluky. Nejvíc mě zaujalo, že v jejím perspektivním kádru je i několik zajímavých zahraničních hráčů. Dozvěděl jsem se, že byli vesměs v jiných klubech na Slovensku, odkud si je Žilina stáhla. U nás zatím tohle nefunguje. Náš trenér preferuje domácí hráče a maximálně kvalitní ze Slovenska.“

Vy jste taky takový ne?

„Spíš bych řekl, že cizince neumíme dělat. V Jablonci tomu úplně nepřeje ani počasí. Také jazyková vybavenost lidí v klubu tomu nenapomáhá. Ale myslím, že v budoucnu budeme muset udělat i tento krok dopředu. Před sezonou jsme třeba jednali s Mosquerou. Pak do toho vstoupila Plzeň. Žádné velké terno jsme zatím s hráči mimo Evropu neudělali.“