Výhled stoperů Slavie: Trpišovský má čtyři varianty, na Union jen tři

Skládání stoperské dvojice je pro trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského rébusem skoro před každým zápasem. Platí to i teď. Ondřej Kúdela kurýruje bolavý kotník, David Zima přestoupil do italského FC Turín. Stratégovi červenobílých se nabízejí před čtvrtečním vstupem do Konferenční ligy proti Unionu Berlín čtyři (vlastně jen tři) hráči. Jak na tom aktuálně jsou?

Ladislav Takács Byl na odchodu, vypadalo to, že v Edenu ho s lehkým srdcem pustí do polského Lubinu. Při všech aktuálních okolnostech se z něj ale stal důležitý muž. Proti Slovácku hrál spolehlivě. V závěru už ho chytaly křeče, musel střídat, čímž hra Slavie hodně utrpěla. Je zkušený, umí prodat své fyzické dispozice, je dobrým hlavičkářem. To mluví pro něj. Horší je to s obratností. Bilance v této sezoně

Za Slavii: 1 zápas/0 gólů Ladislav Takács v dresu Slavie v utkání proti Slovácku • Foto Pavel Mazáč / Sport

Tomáš Holeš Pořád platí, že na pozici stopera vypomáhá, i když v posledních týdnech docela často. A to nejen ve Slavii, ale i v národním týmu. Bude hodně záležet, jak ho bude chtít trenér Trpišovský využít a jak bude chtít poskládat i středovou trojici v záloze, kam by měl patřit. Na pozici stopera umí zahrát, ale v některých případech je cítit, že to pro něj není ideální post. Pro Union není k dispozici kvůli karetnímu trestu z utkání ve Varšavě. Bilance v této sezoně

Celkem: 12 zápasů/0 gólů

Za Slavii: 9 zápasů/0 gólů

Za Česko: 3 zápasy/0 gólů Radost Tomáše Holeše po gólu v nastavení čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu • Foto Profimedia.cz

Taras Kačaraba Ze srazu ukrajinské reprezentace přijel nachlazený a měl teplotu, proto nebyl v neděli v nominaci. Podle slov kouče Trpišovského by měl být na čtvrteční zápas KL připraven. V této sezoně si užívá solidní vytížení, takže pokud bude zcela fit, má dobrou šanci hrát. Během angažmá ve Slavii se lepší, je důrazný, získává větší herní jistotu. Se slávistickým herním stylem se ale pořád sžívá. Bilance v této sezoně

Celkem: 7 zápasů/1 gól

Za Slavii: 6 zápasů/1 gól

Za Ukrajinu: 1 zápasů/0 gólů Taras Kačaraba během půlročního hostování ve Slavii • Foto Profimedia.cz